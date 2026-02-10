迄今最遠！美軍跨洋追捕委國油輪 赫格塞斯：你沒油了我們還在

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯證實，美軍在經過長達1個月的跨洋追捕後，在印度洋成功攔截並扣押1艘試圖突破委內瑞拉海上封鎖的油輪。（美聯社檔案照）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）9日證實，美軍在經過長達1個月的跨洋追捕後，在印度洋成功攔截並扣押1艘試圖突破委內瑞拉海上封鎖的油輪「天鷹2號」（Aquila II）。這是自川普政府對委內瑞拉實施「準封鎖」以切斷其經濟命脈以來，美軍扣押的第8艘船隻。

華爾街日報9日報導，這次行動創下美軍執行委內瑞拉制裁以來，追擊距離最遠的紀錄，顯示美軍的攔截範圍已遠遠超出加勒比海。就在今年1月初，美軍海岸防衛隊也曾在經過2週的追逐後，在冰島以南的北大西洋海域，強行登上1艘與俄羅斯有關的油輪。

赫格塞斯在社群平台發布美軍特種部隊從直升機垂降至油輪甲板的影片，並配文表示：「它跑，我們追。」（It ran, and we followed.）

他強硬警告：「無論是陸地、空中還是海洋，我們的武裝部隊都會找到你並執行正義。早在我們放棄之前，你們就會先耗盡燃油。」

據報導，這艘懸掛巴拿馬旗幟的天鷹2號，是在委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）1月初被美方逮捕後，倉皇逃離該地區的多艘船隻之一。衛星追蹤數據顯示，該船於1月3日離開委內瑞拉，船上載有近100萬桶重質原油。

海運數據公司「勞埃德船舶日報」（Lloyd’s List Intelligence）指出，天鷹2號為了隱匿行蹤，航行期間持續發送錯誤的定位數據（AIS），這是運送非法石油的「影子船隊」（shadow fleet）慣用的伎倆。

該船因涉及運輸俄羅斯石油，早在去年9月就遭英國制裁。今年1月10日，美國也以其試圖規避對委內瑞拉的封鎖為由，將其列入制裁名單。專家指出，許多運輸俄羅斯原油的油輪，同時也涉足委內瑞拉的非法石油貿易。

儘管美國近期放寬部分對委內瑞拉的石油制裁，但仍持續嚴格執行海上隔離措施，並封鎖運往古巴的石油運輸。美國南方司令部表示，海軍持續在加勒比海部署艦隊，以打擊各類非法活動。

