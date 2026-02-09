台灣旅館高掛布條「祝賀高市早苗勝選」 喜慶畫面紅回日本

日本首相高市早苗率領的自民黨在昨（8）日眾議院選舉大獲全勝，消息發布第一時間，台灣北市一間旅館特意掛上布條慶祝此事。（圖擷取自社群平台「X」）

日本眾議院大選昨（8）日落幕，由首相高市早苗率領的自民黨大獲全勝，奪下國會3分之2絕對多數席次，壓倒性勝利引發國際關注，台灣總統賴清德、前總統蔡英文等政治人物，也陸續發文祝賀高市早苗勝選。有趣的是，台北市一間旅館為慶祝高市早苗勝選，特別在店門口高掛一面大布條，畫面被分享到網上後迅速爆紅，掀起台日網友熱議。

台灣YouTuber「視網膜」陳子見昨日晚間10點多，在臉書粉專分享一張照片，只見一棟建築物的大門口柱子，被掛上一面色彩相當喜慶的布條，上面不僅有高市早苗的肖像照、台灣與日本2國的國旗，還用斗大的正體字中文寫出「祝賀高市早苗首相大勝利」、「台日友好長存」、「台日有志一同」等字句。

「視網膜」指出，「才剛看日本開票結果高市早苗大勝，經過路口就看到這個覺得好瘋狂，想說來拍個照結果笑到肚子痛，往上近看這圖實在是很新奇。」無獨有偶，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也在昨日晚間分享這面布條，還透露掛著這面布條的旅館，是位於台北市中山區林森北路的昌亞旅館（HOTEL PRIMA CASA）。

畫面曝光後，吸引一票台灣人前往朝聖拍照，還有網友笑說，「中山區真不愧是全台灣日本人最多的地方」。日本網友則對此感到相當驚訝，「日台友誼萬歲！」、「果然是全世界對日本最友善的國家 」、「台灣人看起來比日本人快樂，真可愛」、「大家對高市首相的期望真是超越國界啊」、「再次感受到台日之間的情誼多麼深厚！」、「接下來就要輪到台灣了！祝福民進黨、所有真正反共的政治人物贏得大選！」。

根據《ETtoday》報導，昌亞旅館業者透露掛上這面布條的出發點，單純是表達對日本政治發展的關注與祝賀，並非替任何台灣政黨或政治人物表態。另據《民視》報導，義大利時裝代理商劉勝榮受訪指出，這面布條是他3天前特別從國外趕回台灣製作，直言就是為了感謝高市早苗支持臺灣，還讚賞她是一位很了不起、有智慧又有擔當的日本女生；此外，他上次設計大型布條是在1996年，為感謝保護台灣的前總統李登輝。

