黎智英遭判刑20年 美國務卿魯比歐痛批不公 籲北京給予人道假釋

針對香港法院重判壹傳媒創辦人黎智英20年有期徒刑，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表聲明予以強烈譴責，並呼籲北京當局基於人道立場，釋放這位78歲的民主派人士。加拿大外交部長安南德（Anita Anand）也做出相同呼籲。

魯比歐在聲明中嚴厲批評：「香港高等法院判處黎智英20年徒刑的決定，是此案一個不公正且悲劇性的結局。」

他進一步指出，這項判決向全世界展示，北京當局為了讓那些倡導基本自由的人噤聲，會採取何等極端的手段。

聲明強調，考量到黎智英的年事已高，美方敦促有關當局應給予黎智英「人道假釋」（humanitarian parole）。

黎智英因涉及違反「香港國安法」等罪名遭起訴，這項長達20年的刑期，引發國際社會高度關注與批評。

加拿大外長安南德9日也發表聲明表達失望，並呼籲港府基於人道立場，立即釋放黎智英。

安南德在聲明中指出，加拿大對於香港法院判處黎智英20年徒刑的決定，感到「失望」。她強調，考量到黎智英的健康與年齡狀況，加拿大敦促有關當局應基於人道主義理由（humanitarian grounds），立即釋放這位著名的民主派批評者。

