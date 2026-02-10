為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黎智英遭判刑20年 美國務卿魯比歐痛批不公 籲北京給予人道假釋

    2026/02/10 03:13 國際新聞中心／綜合報導
    針對香港法院重判壹傳媒創辦人黎智英20年有期徒刑，美國國務卿魯比歐發表聲明予以強烈譴責，呼籲北京當局基於人道立場，釋放這位78歲的民主派人士。（歐新社檔案照）

    針對香港法院重判壹傳媒創辦人黎智英20年有期徒刑，美國國務卿魯比歐發表聲明予以強烈譴責，呼籲北京當局基於人道立場，釋放這位78歲的民主派人士。（歐新社檔案照）

    針對香港法院重判壹傳媒創辦人黎智英20年有期徒刑，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表聲明予以強烈譴責，並呼籲北京當局基於人道立場，釋放這位78歲的民主派人士。加拿大外交部長安南德（Anita Anand）也做出相同呼籲。

    魯比歐在聲明中嚴厲批評：「香港高等法院判處黎智英20年徒刑的決定，是此案一個不公正且悲劇性的結局。」

    他進一步指出，這項判決向全世界展示，北京當局為了讓那些倡導基本自由的人噤聲，會採取何等極端的手段。

    聲明強調，考量到黎智英的年事已高，美方敦促有關當局應給予黎智英「人道假釋」（humanitarian parole）。

    黎智英因涉及違反「香港國安法」等罪名遭起訴，這項長達20年的刑期，引發國際社會高度關注與批評。

    加拿大外長安南德9日也發表聲明表達失望，並呼籲港府基於人道立場，立即釋放黎智英。

    安南德在聲明中指出，加拿大對於香港法院判處黎智英20年徒刑的決定，感到「失望」。她強調，考量到黎智英的健康與年齡狀況，加拿大敦促有關當局應基於人道主義理由（humanitarian grounds），立即釋放這位著名的民主派批評者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播