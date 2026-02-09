陳健民憶黎智英 霸氣商人變謙卑民主運動者

黎智英。（美聯社檔案照）

針對壹傳媒創辦人黎智英今天被重判20年，2013年初識黎智英的中研院學者陳健民表示，當時覺得黎智英有一種「大老闆的霸氣」，後來黎智英在民主運動中變得謙卑，之後被囚時甚至展現對「靈性的追求」，超出他的想像。

「占中三子」之一、中央研究院社會學研究所客座研究員陳健民今天接受中央社記者訪問時回憶，他2013年籌備「占中」運動時初識黎智英，曾有一次到黎智英家中吃飯，就「占中」運動交流意見，「他那種大老闆的作風，有時你會覺得他太霸氣。你會覺得他有些粗魯，例如會講髒話，我都不太習慣」。

陳健民說，後來黎智英知道在民主運動中不能有公司大老闆的作風，慢慢變得謙卑，如會在半夜與大家一起參與宣傳民主的毅行活動，在破落的地方吃早餐休息，完全沒有了大老闆的氣焰。

黎智英被收押後，因非法集結罪及欺詐罪被判監，已經在獄中5年。

陳健民在香港時曾到監獄探視黎智英，感到黎智英像被「純化了」，「我完全不相信他可以變得這麼有靈性」。

「專注在自己的靈魂」

陳健民說，自己坐牢時習慣晚上看些輕鬆的書籍，有助入睡。他曾向黎智英提議寄給他一些輕鬆的小說，黎智英說不需要，因為晚上會讀經，如天主教的玫瑰經，並說「我已經覺得很好，我覺得很幸福」。黎智英甚至曾說，「我沒有最好的食物，沒有最好的衣服，反而可以專注在自己的靈魂」。

陳健民說，黎智英出現如此大的轉變，超出他的想像。

黎喊幸運「天降大任於人」

黎智英寄給陳健民的其中一封信寫道：「謝謝你昨天來探訪，我大言不慚說了天降大任於人，事後有點汗顏。但這確是我心底話。誰想到一個生意佬會今天站在耶穌之前，分擔祂的受難和分享祂的光榮，人生奇妙，但並不是始料不及」。

信中又寫道：「做生意是我天生本能，但本著天生樂觀，積極進取和愛自由，也因而投進了爭取民主自由的行列中，這給了生意本來沒有給我的人生意義，我是幸運兒」。

陳健民又說，他曾問黎智英為什麼不離開香港，黎說「我的生命是屬於香港，不屬於自己，因為一切都是香港給我的」。黎智英在獄中表現精神意志很堅定，但當說到家人時，頓時崩潰。

不少人對黎智英的判刑感到難過，陳健民表示，黎智英以前曾說不要當他是烈士，「可能他還帶有一點希望，覺得不一定死在裡面，世界會變的。我覺得他未放棄這種希望，他還說希望將來跟我在台灣見」。

