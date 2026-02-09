中國黑木耳農藥超標63倍！南韓下令緊急回收

南韓食品醫藥安全處（食藥處）近日發布緊急公告，指出市面流通的一款中國進口黑木耳，被檢出殘留農藥「貝芬替」（Carbendazim）嚴重超標。由於該物質具備生殖毒性，恐對胎兒造成傷害，當局已下令立即停止銷售並全面回收。（資料照）

南韓食品醫藥安全處（食藥處）近日發布緊急公告，指出市面流通的一款中國進口黑木耳，被檢出殘留農藥「貝芬替」（Carbendazim）嚴重超標，當局已下令立即停止銷售並全面回收。

據韓媒報導，該款問題產品是由進口商「Daon有限公司」自中國引進。南韓食藥處於抽驗中發現，該黑木耳產品的貝芬替殘留量高達0.63mg/kg，是法定標準值0.01mg/kg的63倍。

貝芬替是一種用於防治穀類、水果及蔬菜真菌病害的滲透性殺菌劑。根據南韓產業安全保健研究院及農業安全保健中心警告，貝芬替已被證實可能引發胎兒畸形，或對人類生殖能力造成不可逆的損害。歐盟亦將其列為具「生殖毒性」及「可能引發遺傳性突變」的有害物質，長期攝取可能導致男性精子數量減少、睪丸萎縮，對女性則可能影響卵巢功能，甚至增加後代發生先天性缺陷的風險。

南韓當局指出，這批問題黑木耳的總進口量高達5900公斤（皆為1公斤包裝），包裝日期標示為2025年12月18日。目前當局已採取行政措施，要求廠商迅速完成回收作業。

食藥處官員嚴正提醒，已購買該批問題產品的消費者應立即停止食用，並聯繫原購買處辦理退貨。隨著進口食品安全問題頻傳，南韓政府表示將進一步加強對中國進口農產品的檢驗門檻，以維護民眾健康。

