為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國黑木耳農藥超標63倍！南韓下令緊急回收

    2026/02/09 22:32 即時新聞／綜合報導
    南韓食品醫藥安全處（食藥處）近日發布緊急公告，指出市面流通的一款中國進口黑木耳，被檢出殘留農藥「貝芬替」（Carbendazim）嚴重超標。由於該物質具備生殖毒性，恐對胎兒造成傷害，當局已下令立即停止銷售並全面回收。（資料照）

    南韓食品醫藥安全處（食藥處）近日發布緊急公告，指出市面流通的一款中國進口黑木耳，被檢出殘留農藥「貝芬替」（Carbendazim）嚴重超標。由於該物質具備生殖毒性，恐對胎兒造成傷害，當局已下令立即停止銷售並全面回收。（資料照）

    南韓食品醫藥安全處（食藥處）近日發布緊急公告，指出市面流通的一款中國進口黑木耳，被檢出殘留農藥「貝芬替」（Carbendazim）嚴重超標，當局已下令立即停止銷售並全面回收。

    韓媒報導，該款問題產品是由進口商「Daon有限公司」自中國引進。南韓食藥處於抽驗中發現，該黑木耳產品的貝芬替殘留量高達0.63mg/kg，是法定標準值0.01mg/kg的63倍。

    貝芬替是一種用於防治穀類、水果及蔬菜真菌病害的滲透性殺菌劑。根據南韓產業安全保健研究院及農業安全保健中心警告，貝芬替已被證實可能引發胎兒畸形，或對人類生殖能力造成不可逆的損害。歐盟亦將其列為具「生殖毒性」及「可能引發遺傳性突變」的有害物質，長期攝取可能導致男性精子數量減少、睪丸萎縮，對女性則可能影響卵巢功能，甚至增加後代發生先天性缺陷的風險。

    南韓當局指出，這批問題黑木耳的總進口量高達5900公斤（皆為1公斤包裝），包裝日期標示為2025年12月18日。目前當局已採取行政措施，要求廠商迅速完成回收作業。

    食藥處官員嚴正提醒，已購買該批問題產品的消費者應立即停止食用，並聯繫原購買處辦理退貨。隨著進口食品安全問題頻傳，南韓政府表示將進一步加強對中國進口農產品的檢驗門檻，以維護民眾健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播