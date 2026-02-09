日本電視台開票 小泉進次郎、麻生太郎超無厘頭自介笑翻台網！

自民黨候選人們的自介意外引發台灣網友熱議。（圖翻攝自Threads）

日本首相高市早苗領導的自民黨在昨天舉行的眾議院改選獲得壓倒性勝利，顯示高市內閣的抗中路線獲得日本社會廣泛支持。除了較為嚴肅的地緣政經話題，這次大選也出現一些相當輕鬆逗趣的畫面，例如候選人的超搞笑自介，揭露不為人知的一面，意外引發台灣網友熱烈討論。

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，自民黨橫掃316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。上月底解散國會促成提早改選的高市早苗，在自家奈良第二選區得票率高達88.7%，其他像是防衛大臣小泉進次郎、自民黨副總裁麻生太郎等大咖也都高票當選，狠甩對手一大截。

除了選舉結果掀起熱議，日本電視台轉播開票結果時，自民黨候選人們超貼近民眾生活的自介也意外引發台灣網友討論。例如愛知縣眾議員丹羽秀樹自嘲「興趣是減肥，專長是復胖」；岐阜縣眾議員棚橋泰文透露「最近迷上愛繆（日本超人氣創作歌手）」；小泉進次郎自介說「超愛薑汁燒肉，只要店裡的菜單上有就一定會點」；麻生太郎則相當活潑的寫下「好期待海賊王的連載」。

台灣鄉民看到後紛紛笑翻，「救命好好笑」、「也太可愛了吧，希望台灣也能學學，這樣看開票多了一種樂趣」、「寫喜歡三色豆的絕對會落選」、「把候選人介紹當遊戲的個性簽名」、「麻生本來就是資深漫畫迷喔」、「麻生期待的是海賊王，已證明了他是名務實的政治人物」、「害我笑到美丁美當」、「莫名有種反差萌」、「我也超愛薑汁燒肉，一品（一道菜）就能吃兩碗飯」、「論候選人們的精神狀態……」、「這些日常喜好和小心聲分享真的可以拉近和選民的關係」。

