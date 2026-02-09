為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    311地震後停機逾14年 日本再度重啟全球最大核電廠

    2026/02/09 21:17 中央社
    東京電力公司今天發表聲明指出，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠於下午2時重新啟動。（路透檔案照）

    東京電力公司今天發表聲明指出，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠於下午2時重新啟動。（路透檔案照）

    日本東京電力公司今天表示，已重啟柏崎刈羽核能發電廠6號機組核反應爐。該廠為全球最大核能發電廠，因2011年311大地震而停機逾14年。

    法新社報導，東京電力公司今天發表聲明指出，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠於下午2時重新啟動。共同社也報導，東京電力公司今天重啟柏崎刈羽核電站6號機組核反應爐。

    柏崎刈羽核電廠以潛在發電容量計算為全球最大核電廠，2011年3月11日，一場規模巨大的地震與海嘯導致福島第一核電廠3座反應爐發生爐心熔毀，日本隨後全面停用核能發電，柏崎刈羽核電廠也因此停機。

    但日本目前正轉向核能，以減少對化石燃料的依賴，並在2050年前達成碳中和目標，同時滿足人工智慧（AI）帶來的日益增長能源需求。

    日本首相高市早苗昨天率領自民黨，在眾議院選舉贏得壓倒性勝利。高市早苗主張推動核能，以振興日本經濟。

    今年1月，日本東京電力公司曾試圖重啟柏崎刈羽核電廠6號機組核反應爐，但因期間響起警報，重啟程序啟動僅數小時後就暫停相關作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播