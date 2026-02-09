為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國嗆高市早苗大勝「將遭日人抵制」 數據打臉：76％日人不屑改善關係

    2026/02/09 17:18 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院奪下壓倒性勝利，引發中國強烈不滿。北京9日要求高市撤回涉台言論並警告「勿恣意妄為」；但民調顯示，高達76%的日本民眾並不急於改善與中國的關係。（歐新社）

    挺台立場鮮明的日本首相高市早苗率領自民黨在大選中奪下壓倒性勝利，引發北京強烈反彈。中國外交部今（9）日嚴詞警告，若日本「極右翼」勢力誤判形勢必遭迎頭痛擊，並要求撤回涉台言論。然而，儘管中方宣稱高市將遭「日本人民抵制」，最新民調卻顯示高達76%的日本民眾根本不屑改善對中關係，雙方認知出現巨大斷層。

    北京要求撤回「台灣有事」言論

    綜合中媒與《共同社》報導，中國外交部發言人林劍在週一例行記者會上表示，雖然選舉是日本內政，但其反映出的思潮動向值得深思。他語帶威脅地要求日本走和平發展道路，而非重蹈「軍國主義」覆轍，並正告日本執政當局若「恣意妄為」，必將遭到中國與國際社會的「堅決反擊」。

    北京方面最感憤怒的，是高市早苗曾多次公開表示，若台灣遭受攻擊，東京可能進行軍事干預。林劍今日再次要求日方撤回涉台「錯誤言論」，並強調中國人民維護核心利益的決心「堅定不移」。

    斷稀土、熊貓清零 實質報復已開跑

    《法新社》觀察指出，北京的報復手段早已從口頭恐嚇轉向實質層面，兩國關係正進入「實質冷戰」模式。除了去年底曾發生中國軍機以雷達鎖定日本戰機的軍事挑釁外，北京也傳出已掐斷電動車與飛彈所需的關鍵「稀土」出口，並以治安為由變相限制公民赴日旅遊。更具象徵意義的是，隨著上個月兩隻人氣熊貓返回中國，日本目前已陷入50年來首見的「熊貓歸零」狀態，外交溫度降至冰點。

    儘管林劍在記者會上宣稱高市的政策將遭到「日本人民的抵制」，但現實民意卻與北京敘事完全相反。根據日本《共同社》公布的最新調查，日本眾議院大勝反映了主流民意對強硬國防的支持，且高達76%的日本民眾認為，當前中日關係並沒有改善的必要。

    《法新社》進一步分析指出，在高市早苗掌握眾議院絕對多數的政治優勢下，北京的警告恐難收效。這場選舉結果反映了日本選民對北京擴張的警覺，預計高市將更有底氣推動「武器出口解禁」與「反間諜法」，從制度面強化第一島鏈的防禦能量。

