高市早苗都大勝了還走不出來？ 中國外交部：撤回「台灣有事」言論

今（9日）中國外交部仍公開要求高市早苗撤回「台灣有事」言論。（歐新社）

日本第51屆眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨在眾議院囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，有外媒指，這反映出日本民眾越來越認識到中國構成了所謂「生存威脅」；不過今（9日）中國外交部仍無視高市的高支持度及親中派一敗塗地的事實，公開要求高市早苗撤回「台灣有事」言論。

日本眾議院改選結果出爐，高市早苗大勝，《華盛頓郵報》社論認為，高市早苗勝選對美國來說是好消息，同時也表明對抗中國在政治上是有利的；《華郵》分析，反映出日本民眾越來越認識到中國構成了所謂「生存威脅」，特別是在日中關係惡化之後，民眾紛紛支持她。

請繼續往下閱讀...

不過今中國外交部記者會中被問到日本眾議院選舉相關問題時，發言人林劍表示，選舉是日本的國內事務，聲稱「本次選舉反映的一些深層、結構性議題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。」

他接著開始跳針，要求日方撤回高市早苗「涉台錯誤言論」，「中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。」

林劍最後撂話，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而改變，「我們再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維繫中日關係政治基礎的基本誠意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法