政見跳票會辭職嗎？高市早苗罕見當眾動怒 「關西腔」反擊名嘴

昨（8）日眾議院選舉果出爐前，一名名嘴不斷追問接受連線的高市早苗「政策未實現是否會引咎辭職？」，挑釁言論罕見引起高市早苗怒意與嚴肅回應。（圖擷取自社群平台「X」）

日本首相高市早苗領導的自民黨在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次，改寫日本歷史與今後政策走向，也引發國際高度關注。昨日開票過程連線轉播中，一名電視名嘴不斷追問「政策未實現是否會引咎辭職」？挑釁言論罕見引起高市早苗怒火，甚至以「關西腔」嚴肅回應，2人對談過程吸引逾千萬人次瀏覽。

綜合日媒報導，TBS電視台（日本新聞網）8日晚間的直播節目「選舉之夜2026 太田光直擊高層提問！選舉結果將如何改變我們的生活？」由60歲的電視喜劇演員兼名嘴太田光主持，這是TBS電視台第5次邀請他擔任特邀主播。報導指出，節目開播期間除了即時更新開票結果，還特別連線採訪高市早苗。

請繼續往下閱讀...

從社群網路瘋傳的影片顯示，太田光聲稱聽到外界謠傳「若自民黨大獲全勝，就不會履行先前提出的各項政見」的聲音，高市早苗冷靜回應：「既然是以政見承諾參選，我相信沒有候選人會在當選後，還選擇不去做。」太田光為此針對高市陣營競選政見之一的「目標2年內將消費稅降為0％」，提出一連串的追問。

太田光表示：「恕我直言，在過去的歷史中，我一直覺得日本政治人物經常讓責任歸屬變得模糊。如果消費稅這項政見最後無法實現，高市總理將會如何負起責任？」原本面帶著溫和有禮地笑容的高市早苗，立即換上嚴肅神情，並以關西腔回應說：「既然寫進政見了，我們就會拼命去做到，請不要說這種潑冷水的話。」

高市早苗直言，太田光這種以「認定她絕對做不到」的預設性提到，明顯帶有「惡意」且問題本身「相當刻薄」。眼見採訪氣氛陷入凍結，太田光趕緊辯稱，自己只是擔憂政治人物的責任歸屬，認為他拋出這個問題沒有任何惡意，高市早苗仍嚴肅表示：「因為你是對一個接下來打算拚命去做這件事的人問這種問題，所以真的很刻薄。」

全程約6分鐘的採訪內容播出後，在社群媒體掀起熱烈討論，各國網友除了讚賞高市早苗的優雅反擊，也一面倒譴責包含太田光在內的媒體人士，總是帶著缺乏專業政策素養、只想全力羞辱不喜歡的受訪者，「和中夭的記者提問賴總統一個樣！」、「這種名嘴很適合加入台灣的民眾黨」、「高市上任首相後，第一次聽到她在公開場合講出關西腔」、「他老婆太田光代跟親中政客蓮舫的關係超好，不意外他這麼針對高市」。

日本首相高市早苗領導的自民黨，在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法