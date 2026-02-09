為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    政見跳票會辭職嗎？高市早苗罕見當眾動怒 「關西腔」反擊名嘴

    2026/02/09 13:03 即時新聞／綜合報導
    昨（8）日眾議院選舉果出爐前，一名名嘴不斷追問接受連線的高市早苗「政策未實現是否會引咎辭職？」，挑釁言論罕見引起高市早苗怒意與嚴肅回應。（圖擷取自社群平台「X」）

    昨（8）日眾議院選舉果出爐前，一名名嘴不斷追問接受連線的高市早苗「政策未實現是否會引咎辭職？」，挑釁言論罕見引起高市早苗怒意與嚴肅回應。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次，改寫日本歷史與今後政策走向，也引發國際高度關注。昨日開票過程連線轉播中，一名電視名嘴不斷追問「政策未實現是否會引咎辭職」？挑釁言論罕見引起高市早苗怒火，甚至以「關西腔」嚴肅回應，2人對談過程吸引逾千萬人次瀏覽。

    綜合日媒報導，TBS電視台（日本新聞網）8日晚間的直播節目「選舉之夜2026 太田光直擊高層提問！選舉結果將如何改變我們的生活？」由60歲的電視喜劇演員兼名嘴太田光主持，這是TBS電視台第5次邀請他擔任特邀主播。報導指出，節目開播期間除了即時更新開票結果，還特別連線採訪高市早苗。

    從社群網路瘋傳的影片顯示，太田光聲稱聽到外界謠傳「若自民黨大獲全勝，就不會履行先前提出的各項政見」的聲音，高市早苗冷靜回應：「既然是以政見承諾參選，我相信沒有候選人會在當選後，還選擇不去做。」太田光為此針對高市陣營競選政見之一的「目標2年內將消費稅降為0％」，提出一連串的追問。

    太田光表示：「恕我直言，在過去的歷史中，我一直覺得日本政治人物經常讓責任歸屬變得模糊。如果消費稅這項政見最後無法實現，高市總理將會如何負起責任？」原本面帶著溫和有禮地笑容的高市早苗，立即換上嚴肅神情，並以關西腔回應說：「既然寫進政見了，我們就會拼命去做到，請不要說這種潑冷水的話。」

    高市早苗直言，太田光這種以「認定她絕對做不到」的預設性提到，明顯帶有「惡意」且問題本身「相當刻薄」。眼見採訪氣氛陷入凍結，太田光趕緊辯稱，自己只是擔憂政治人物的責任歸屬，認為他拋出這個問題沒有任何惡意，高市早苗仍嚴肅表示：「因為你是對一個接下來打算拚命去做這件事的人問這種問題，所以真的很刻薄。」

    全程約6分鐘的採訪內容播出後，在社群媒體掀起熱烈討論，各國網友除了讚賞高市早苗的優雅反擊，也一面倒譴責包含太田光在內的媒體人士，總是帶著缺乏專業政策素養、只想全力羞辱不喜歡的受訪者，「和中夭的記者提問賴總統一個樣！」、「這種名嘴很適合加入台灣的民眾黨」、「高市上任首相後，第一次聽到她在公開場合講出關西腔」、「他老婆太田光代跟親中政客蓮舫的關係超好，不意外他這麼針對高市」。

    日本首相高市早苗領導的自民黨，在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨，在昨（8）日眾議院選舉囊括316席大獲全勝，取得3分之2的絕對多數席次。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播