    黎智英遭判20年破國安法紀錄！ 獲釋恐已98歲 法官：罪行極重大

    2026/02/09 13:17 編譯陳成良／綜合報導
    黎智英（中）2020年遭押解上車的資料照。隨著他今遭重判20年，現年78歲的他恐將在獄中度過餘生。（美聯社檔案照）

    香港傳媒大亨黎智英今（9）日因「勾結外國勢力」遭重判有期徒刑20年，寫下《港區國安法》實施以來最嚴厲的判決紀錄。現年78歲的他，自2020年底起已被還押至今。法官在判詞中定調其罪行性質「極其重大」，這道判決幾乎等同宣告，他將在鐵窗後度過餘生。

    刑期計算細節：額外加刑18年

    法新社報導，黎智英被控兩項國安法下的「串謀勾結外國勢力罪」，法官裁定其行為屬情節重大，刑期從10年起跳至終身監禁。法官指出，在通盤考量黎智英「嚴重且惡劣」的刑事行為後，定讞刑期為20年，大幅超越了法律學者戴耀廷先前遭判處10年的紀錄。

    由於黎智英目前正因另一起詐欺罪服刑，法官裁定新判決中的2年刑期可與舊案重疊。換言之，黎智英將在現有刑期之上，額外增加18年的鐵窗生涯。

    蘋果高層團隊幾乎全數遭「團滅」

    除黎智英外，《蘋果日報》管理層也遭重判，核心團隊幾乎全數獲刑。原總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光各獲重刑10年。而前社長張劍虹、前副社長陳沛敏及前主筆楊清奇，則因出庭指證黎智英而獲得減刑，其中張劍虹獲判6年9個月。

    另外兩名年輕被告為「重光團隊」成員陳梓華與李宇軒，兩人承認與黎智英串謀遊說外國制裁，分別獲判最高7年3個月刑期。

    辯方律師彭耀鴻向法新社表示，黎智英有28天的時間提出上訴，但目前尚未決定是否採取行動。目前黎智英因健康考量被單獨囚禁，官方聲稱其獲得適當的醫療照顧。

    然而，隨著香港在2024年通過俗稱「23條」的新國安條例，國安犯想因表現良好獲得提早假釋的門檻已大幅拉高。根據精算，若黎智英必須服滿全數刑期，屆時他將高齡96歲。

