南韓郡守提議「進口處女」救人口！ 越南使館怒轟：嚴重物化女性

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙（見圖）4日出席座談會，竟拋出應「進口處女」救人口的謬論，引發嚴重外交風波與越南使館抗議。（圖取自木浦MBC YouTube）

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙近日提議，應從越南或斯里蘭卡等國「進口處女」來解決人口萎縮問題，引發嚴重外交風波。越南駐韓使館對此向韓方提出正式抗議並表達強烈不滿，全羅南道政府隨即發布聲明致歉，坦言該言論嚴重物化女性且侵犯人格尊嚴。

根據《南華早報》引述南韓媒體報導，金希洙本月4日在一次探討人口危機的座談會中表示，面對人口斷崖的風險，政府應採取特殊措施。他宣稱：「我們應該實施特殊措施，例如從越南或斯里蘭卡『進口處女』，並讓她們與農村地區的年輕男性結婚。」

由於該場座談會採取現場直播，金希洙的發言立即引發與會者與南韓輿論強烈譴責。現場官員如光州市長姜琪正隨即提出異議，強調解決人口問題應優先發展產業，而非採取此類錯誤手段。

越南使館抗議 官方緊急道歉

《法新社》報導指出，由於金希洙使用「進口（import）」與「處女（virgins）」等詞彙形容外籍女性，引發越南政府高度不滿。越南駐首爾大使館已向韓方提出正式抗議，認為該言論嚴重傷害越南人民的感情與女性尊嚴。

全羅南道政府發言人隨後發布聲明滅火，坦言郡守的言論「嚴重侵犯人格尊嚴，將女性工具化，在任何情況下都無法被合理化」，並向越南人民與所有女性深表歉意。金希洙隨後也發表個人聲明道歉，坦承使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」，並稱初衷是為了討論解決農村凋零的制度性措施。

南韓生育率持續探底，2024年僅為0.75。為挽救人口，南韓基層政府已推行多種補貼，例如在特定區域發放每月15萬韓元（約新台幣3600元）的「農村基本所得」券，但成效依然有限。分析指出，基層首長在焦慮下產生的物化思維，已嚴重損及南韓的國際形象。

