北京神助攻！自民黨橫掃316席大勝 專家：越霸凌、選民越逆反

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗領導的自民黨在眾議院囊括316席，突破眾議院2/3門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。（美聯社）

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗率領自民黨在驚濤駭浪中守住優勢，甚至在部分關鍵選區逆勢成長；一位國際事務專家分析，勝選最大功臣，除了高市早苗本人和勇於自我突破的自民黨外，恐怕正是北京當局，其「助選」手法從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，種種台灣熟悉的中國手段第一次在日本完整呈現，票投高市也成為選民對外部霸凌的一種無聲抗議。

一位熟悉日本政情的國際事務專家表示，去年11月當高市首相喊出「台灣有事即日本存立危機」時，北京的劇本便非常清晰，企圖透過「以商逼政」、「軍事威攝」雙管齊下，讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市。自此，從觀光禁令、水產封殺，以及東海海面上不斷逼近的軍艦、實彈演習，海警的灰色地帶騷擾，確實一度讓日本在野黨找到攻擊的破口，「高市風險（Takaichi Risk）」更在刻意操作下成為了當時的熱門關鍵字。

然而，北京顯然低估日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度。這位專家指出，如同過去數十年在台灣選舉中的操弄，北京越是升級軍事威脅，選民的逆反心理就越強。當中國無人機在與那國島上空盤旋，甚至對日本軍機開火控雷達，以及中國外交官在網路上公然羞辱日本首相，這些台灣人最熟悉的「惡鄰劇本」，在日本輿論的風向中發生了微妙的質變。

這位專家說，原本擔心物價與經濟制裁會拖垮選情，但中國海警船在「尖閣諸島」（釣漁台列嶼）的「常態化入侵」，反而讓「國防需要強化」的論述變得無比具體。選舉最後兩週，中國對稀土出口的刁難，更一舉激起日本選民的危機感，對沖繩的認知作戰則讓自民黨在本次4席全勝。

專家認為，高市陣營敏銳地捕捉到民意走向，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」。對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。

專家感嘆，對台灣來說，北京這些施壓、介入再熟悉不過，每當北京試圖透過導彈或軍演來「教訓」台灣選民，結果往往是將票源趕向北京最不樂見的一方。如今，這套「反向催票機」機制在東京完美複製，北京原本意在透過製造「戰爭焦慮」來拉下高市，卻親手證明了高市主張的「強勢外交與防衛升級」確有其必要性。

隨著高市早苗的勝選，日中關係預計將進入一段更為寒冷的冰河期。不過，專家認為，這場選舉也向北京傳遞了一個明確訊號：在今日的東亞，粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資。

