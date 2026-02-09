為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    德威航空降落「掉輪」3機高空連喊「Mayday」 運安會回應了

    2026/02/09 11:44 記者黃宜靜／台北報導
    德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨天（8日）下午降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，也造成後續3架航班，因燃油不足發出「Mayday」訊號。（資料照）

    德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨天（8日）下午降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，也造成後續3架航班，因燃油不足發出「Mayday」訊號；對此，國家運輸安全調查委員會表示，經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

    根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號。

    運安會表示，長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260因燃油不足宣告緊急狀況時，當時已有航管優先引導進場，3架航班平安落地；經調查，3航班落地時，機上燃油量均高於最低備用油量，因此不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

    至於3航班機上備用燃油均高於最低備用油量，仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。

