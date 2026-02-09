為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

    2026/02/09 11:10 即時新聞／綜合報導
    德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪脫離。（記者朱沛雄攝）

    德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨（8日）下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪竟然脫離，逕自在跑道上滾動，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，還引發連鎖效應，有3架航班因無法著陸，在10分鐘內相繼宣告燃油緊急狀態，發出「Mayday」求救訊號。

    綜合媒體報導，德威航空TW687昨下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪竟然脫離，逕自在跑道上滾動，所幸該航班仍安全降落，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘。

    由於事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），有3架航班因無法著陸，在10分鐘內相繼宣告燃油緊急狀態，發出Mayday求救訊號。

    根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。

    原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發三次「Mayday」呼號，強調燃油緊急狀況。

    最終在航管人員調度引導下，3架班機都平安落地，目前機場公司已依相關規則通報民航局與運安會，後續將針對德威航空輪胎脫落原因，以及此次連鎖延誤事件進行深度調查。

