美中俄角力加劇 丹麥另一屬地法羅群島成北大西洋新焦點

美國總統川普堅持要拿下丹麥自治領地格陵蘭，令另一個同樣也遭中國和俄羅斯覬覦的丹麥屬地法羅群島剉咧等。（美聯社檔案照）

紐約時報報導，美國總統川普以中國與俄羅斯在北極圈擴張勢力為由，堅持要拿下丹麥自治領地格陵蘭，令另一個同樣也遭中俄覬覦的丹麥屬地法羅群島（Faroe Islands）剉咧等。法羅群島面積雖小，但戰略重要性不亞於格陵蘭，儼然是下一個被強權競相爭奪的地緣政治目標。法羅群島居民多年來一直希望獨立，但在眼下區域情勢風聲鶴唳之際，當局與政治人物認為，現在並非推動「法獨」的好時機。

由18座小島組成的法羅群島，位於挪威、冰島與英國之間的北大西洋，盤踞進入北極圈的重要水道、強權爭霸的「GIUK缺口」（GIUK Gap）正中央。歐洲捕魚船隊、美國軍艦與俄羅斯核潛艦，經常出沒於這片水域，中國電信巨擘華為數年前曾企圖參與當地網路升級，以增加雙邊貿易。儘管受外界矚目程度不及格陵蘭，但地緣政治分析家正密切關注法羅群島。

請繼續往下閱讀...

美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校的北極安全與韌性中心主任布法德（Troy J. Bouffard）指出，法羅群島有著「不成比例的重要性」；儘管約5.5萬的人口僅相當於美國某個郊區，卻位於俄羅斯最重要轉運點之一的正中央。2022年俄烏戰爭爆發後，被大多數歐洲國家拒於門外的俄國漁船，轉而停靠法羅群島，至今依然如此。當地政壇人士擔心，俄國可能會利用漁船從事監視，甚至破壞行動。

至於華為試圖參與法羅群島網路建設，最後在已將華為列為國安威脅的華府施壓下，法羅群島並未允許華為在當地營運，而是選擇另一家歐洲業者。

相較於極度仰賴宗主國丹麥補貼的格陵蘭，法羅群島擁有強大的在地經濟，不僅島民生活水準較高，也有能力脫離丹麥，因此「法獨」呼聲近年來日益高漲。然而，由於川普對格陵蘭的野心已危及丹麥生存，不願成為美國一部分的格陵蘭轉而靠攏丹麥，不願趁火打劫丹麥的法羅群島，已暫停與哥本哈根當局的擴大自治權談判。

法羅群島總理約翰內森（Aksel V. Johannesen）直言，格陵蘭與丹麥目前的處境很糟糕，但該群島與丹麥的關係必須改變。隸屬當地促獨政黨的議員彼得森（Bjarni Karason Petersen）也說，不趁火打劫是他們對格陵蘭與丹麥的友人，展現的善意與團結。法羅群島並未放棄獨立夢想，也會繼續向丹麥爭取更大自治權。

根據法羅群島與丹麥的協議，該群島在國際舞台上沒有發言權，而該群島主張與外國自行簽署貿易協定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法