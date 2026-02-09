為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

    2026/02/09 04:00 中央社

    一個支持團體今天表示，過去30年來曾經多次入獄的伊朗女權倡議人士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再度被判刑7年半。

    路透社報導，娜吉斯基金會（Narges Foundation）在聲明中指出，現年53歲的穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）進行的為期一週絕食行動於今天結束。聲明提到，在獄中的她透過電話告知律師尼利（Mostafa Nili），於昨天接獲上述判決結果。

    伊朗外交部沒有立即回應置評請求。

    伊朗去年12月底爆發為期近3週反政府抗議，當局再度進行鎮壓。

    穆哈瑪迪去年12月12日因為公開譴責律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的死因可疑而遭到逮捕。檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）當時向媒體表示，穆哈瑪迪在東北部麥什赫德巿（Mashhad）的追悼會中發表煽動性言論，並鼓動現場民眾「高喊打破常規口號」、「擾亂治安」。

    穆哈瑪迪目前被關押在麥什赫德的拘留中心。

    基金會表示：「經過數週完全隔離和通訊中斷後，她終於能夠在簡短的電話中向律師說明自身狀況。」

    穆哈瑪迪這次所受課刑包括因「聚眾和共謀危害國家安全」遭判6年，以及「反政府宣傳」遭判1年半。

    當時仍然繫獄的穆哈瑪迪因致力推動伊朗女性權益及廢除死刑運動，榮獲2023年諾貝爾和平獎。（編譯：何宏儒）1150209

