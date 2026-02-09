為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    葡萄牙總統決選出口民調：中間偏左席古擊敗極右派

    2026/02/09 05:54 中央社

    根據出口民調，葡萄牙中間偏左派候選人席古在今天舉行的總統選舉決選中，以壓倒性優勢擊敗極右派對手溫杜拉。

    法新社報導，根據兩家全國性電視台出口民調預測，社會黨（Socialist Party）籍的席古（Antonio Jose Seguro）囊括67%到73%選票，而溫杜拉（Andre Ventura）則獲得27%到33%選票。

    這意味現年63歲的席古將一如外界預期，接替保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

    長達兩週風暴和強風造成至少7人死亡，經濟損失估達40億歐元。惡劣天候嚴重干擾這場選戰。

    前社會黨黨魁、政壇老將席古從該黨青年團開啟從政生涯。他2014年在黨內權力鬥爭中落敗，由後來成為歐盟理事會（European Council）主席的柯斯塔（Antonio Costa）取代黨秘書長職位。

    儘管過去十年鮮少出現在公眾視野，席古從未放棄其「現代溫和左派」理念。

    他參選總統時並未取得社會黨領導層支持，但多數黨內高層後來轉而相挺。

    在1月的首輪選舉中，席古以31.1%得票居冠，溫杜拉則以23.5%緊追其後。由於11名候選人中無人得票過半，排名前兩名進入決選。席古最終獲極左、中間及右派政治人物支持。

    溫杜拉是葡萄牙史上第一位成功晉級決選的極右派候選人。他所屬的「夠了」（Chega）儘管2019年才創黨，在去年5月國會大選中已經成為主要反對黨。

    葡萄牙國家元首除有權解散國會和提早舉行大選外，其職權多為象徵性。

    新總統將於3月初宣誓就任。（編譯：何宏儒）1150209

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播