為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本自民黨大勝 NHK被指報導偏頗 標註政治獻金問題惹議

    2026/02/09 03:42 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中取得歷史性大勝，囊括3分之2絕對多數席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中取得歷史性大勝，囊括3分之2絕對多數席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中取得歷史性大勝，囊括3分之2絕對多數席次。但日本麗澤大學教授古森義久指出，公共媒體日本放送協會（NHK）刻意針對自民黨落選的候選人加上負面註解，報導明顯偏頗。

    古森在社群平台X發文指出，在開票結果的報導中，NHK刻意針對自民黨部分候選人加上負面註解，聲稱他們是因為「政治獻金問題」而落選。但所謂「政治獻金問題」，其實只是政治募款餐會部分收入，沒有正確記載在收支報告中，每位候選人都有個別情況，但NHK一律用「政治與金錢」為由，直接斷定他們落選的原因。

    古森強調，對於其他政黨的候選人，NHK從來沒有這樣翻舊帳和貼上負面標籤，為什麼只針對自民黨特定候選人才做此處理？「這明顯違反標榜公平原則的《放送法》。」

    古森建議，自民黨應該正式對NHK提出抗議，反對NHK這種自稱公正客觀的公共媒體進行這類偏頗報導。

    NHK是日本的公共媒體機構，成立於1925年，主要業務包括電台廣播及電視廣播，服務範圍涵蓋日本全境，並同時以多種語言對日本以外的地區播出節目。

    此前曾有報導披露，高市過去擔任總務大臣時，曾強硬要求電視台報導需符合「政治公平」，甚至提及「停波」（停止電波發送）的可能性，因此與媒體界關係緊張。

    高市支持者認為，NHK內部被視為較自由派的工會或製作部門，對高市抱持敵意，因此在選舉報導中刻意對其言行進行「惡意剪輯」，或採取更嚴格的檢視標準，試圖阻擋這位女首相獲得壓倒性勝利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播