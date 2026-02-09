日本自民黨大勝 NHK被指報導偏頗 標註政治獻金問題惹議

日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中取得歷史性大勝，囊括3分之2絕對多數席次。（美聯社）

日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中取得歷史性大勝，囊括3分之2絕對多數席次。但日本麗澤大學教授古森義久指出，公共媒體日本放送協會（NHK）刻意針對自民黨落選的候選人加上負面註解，報導明顯偏頗。

古森在社群平台X發文指出，在開票結果的報導中，NHK刻意針對自民黨部分候選人加上負面註解，聲稱他們是因為「政治獻金問題」而落選。但所謂「政治獻金問題」，其實只是政治募款餐會部分收入，沒有正確記載在收支報告中，每位候選人都有個別情況，但NHK一律用「政治與金錢」為由，直接斷定他們落選的原因。

古森強調，對於其他政黨的候選人，NHK從來沒有這樣翻舊帳和貼上負面標籤，為什麼只針對自民黨特定候選人才做此處理？「這明顯違反標榜公平原則的《放送法》。」

古森建議，自民黨應該正式對NHK提出抗議，反對NHK這種自稱公正客觀的公共媒體進行這類偏頗報導。

NHK是日本的公共媒體機構，成立於1925年，主要業務包括電台廣播及電視廣播，服務範圍涵蓋日本全境，並同時以多種語言對日本以外的地區播出節目。

此前曾有報導披露，高市過去擔任總務大臣時，曾強硬要求電視台報導需符合「政治公平」，甚至提及「停波」（停止電波發送）的可能性，因此與媒體界關係緊張。

高市支持者認為，NHK內部被視為較自由派的工會或製作部門，對高市抱持敵意，因此在選舉報導中刻意對其言行進行「惡意剪輯」，或採取更嚴格的檢視標準，試圖阻擋這位女首相獲得壓倒性勝利。

