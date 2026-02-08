哈瑪斯高層放話 不解除武裝也不接受外國統治

哈瑪斯前領導人馬夏艾8日表示，不接受外國統治加薩走廊。圖攝於2014年的卡達首都杜哈。（法新社檔案照）

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）高層馬夏艾（Khaled Meshaal）8日表示，該組織不會繳械，也不接受外國勢力干預加薩走廊，此言顯然令現行的加薩和平計畫第二階段能否落實，蒙上一層陰影。

曾任哈瑪斯領導人的馬夏艾在卡達首都杜哈的1場會議上說，哈瑪斯不應該接受把反對以色列佔領的抵抗運動、抵抗運動所使用的武器，以及參與抵抗運動的人，定為犯罪與犯罪者…「只要有（以色列）佔領，就有（巴勒斯坦人的）抵抗。抵抗是被佔領下的人們的權利…是各國引以為傲的權利」。

2023年10月7日，一直就以色列佔領巴勒斯坦領土進行武裝抗爭的哈瑪斯，從其控制的加薩走廊越境攻擊以色列，引發以哈之間長達2年的加薩戰爭。雙方在美國斡旋下根據加薩和平計畫第一階段於去年10月停火，至於現行的和平計畫第2階段的內容，則有包括哈瑪斯繳械在內的加薩走廊非軍事化，以及以色列逐步撤軍。

哈瑪斯曾暗示會考慮將其武器移交給日後的巴勒斯坦治政當局，但也已多次表明，解除武裝是不可逾越的紅線。儘管加薩和平計畫第一階段的關鍵要素仍未實現，美國還是在上月宣布啟動加薩和平計畫第二階段，成立川普總統廣邀各國參加的「和平委員會」（Board of Peace）。和平委員會職司監督負責加薩過渡時期治理工作的巴勒斯坦技術官僚機制。

馬夏艾8日敦促「和平委員會」採納他所謂的「周全措施」，即重建加薩以及援助約220萬加薩居民。但他也同時也警告說，哈瑪斯「不接受外國統治」巴勒斯坦領土。

馬夏艾說：「我們堅守民族原則，拒絕（對加薩走廊進行）監護、外部干預或任何形式的恢復託管的邏輯思維…巴勒斯坦人應該治理巴勒斯坦。加薩（走廊）屬於加薩人與巴勒斯坦。我們不會接受外國統治。」

