印度遊樂設施「海嘯」突倒塌 15人當場甩飛 勇警救人遭砸死

印度哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）的蘇拉吉昆德市集（Surajkund）7日發生重大意外，一座名為「海嘯（Tsunami）」的遊樂設施在運轉途中突然倒塌，造成一名警官殉職、至少13人受傷，現場一度陷入恐慌，相關畫面也在網路上瘋傳。

根據《NDTV》報導，事發當時「海嘯」正在運作，但因不明原因結構突然斷裂，設施也跟著傾倒，上頭的15位乘客瞬間遭甩飛，而在設施下拍照留念的民眾紛紛尖叫驚逃，也錄下了設施傾倒的瞬間。

一名參與救援工作的警察賈格迪什（Jagdish）在第一時間衝上前協助救援傷者，不過過程中設施的另一側也發生斷裂，結構剛好砸中賈格迪什，導致他頭部受到重創，送醫後仍因傷重不治。

警方指出，這起事故共造成1人死亡13人受傷，目前傷者皆已送往醫院治療，所幸無人有生命危險。事故發生後，多名官員及警官已趕赴現場，並立即封鎖事故區域，以防止再發生意外。至於遊樂設施倒塌的原因，警方表示已展開全面調查，將會繼續釐清，並對相關業者究責。

