無視禁令非法開採印度東北部煤礦場爆炸 18人當場慘死1人重傷

「鼠洞式開採」是一種極危險且通常非法的原始、高危的採煤方法，也是本起爆炸事故的主因。（路透）

印度東北部梅加拉亞邦（Meghalaya）一處非法經營的煤礦場5日發生嚴重的炸藥爆炸事故。當地警方證實，目前已尋獲18具罹難者遺體，另有1人傷勢嚴重正接受搶救。由於事發地點採取極度危險且早已被禁用的「鼠洞式」開採法，搜救行動仍在進行中，失聯人數尚未釐清，這是該地區近年來發生最慘重的礦災之一。

根據《BBC》報導，這起慘劇發生於梅加拉亞邦東賈因蒂亞丘陵區（East Jaintia Hills），距離邦首府席隆約72公里的森林地帶。當地警方負責人庫馬爾（Vikash Kumar）指出，爆炸約於週四上午11時發生，初步研判是開採過程中使用炸藥不當所致。目前救援隊已從礦坑內抬出18具遺體，另一名嚴重燒燙傷的倖存者已緊急送往席隆的醫院治療。

庫馬爾表示，事故起因於危險的「鼠洞式開採」。這種方法是利用炸藥炸開僅約4至5英尺高（約163公分）、僅容成年人蹲伏進入的狹窄隧道，由工人徒手挖掘煤炭。雖然印度國家綠色法庭（NGT）早在2014年就已全面禁止此類開採，但在偏遠地區非法開採活動依然禁而不絕。

報導指出，事發礦場為非法經營，警方目前尚未掌握業者與地主的身分，但已針對相關人士立案調查。據悉，罹難者多來自鄰近的阿薩姆邦（Assam），兩邦首長均已對此表示關切。梅加拉亞邦首席部長桑格馬（Conrad Sangma）聲明強調，政府將嚴肅究責，違法經營者將面臨法律嚴懲。

針對此重大傷亡，印度總理莫迪（Narendra Modi）已宣布撥款補助，將為每位罹難者家屬提供20萬盧比（約新台幣7萬元）的撫卹金，傷者則獲5萬盧比。人權與環保組織長期批評，由於執法不力與政治庇護，這類毫無安全裝備的原始採礦法在當地持續存在，導致工人生命安全長期受到威脅，並呼籲印度政府應加强監管，防止此類悲劇再度發生。

