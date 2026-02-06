為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國處決緬北「白家」4魔頭 白應蒼伏法前懺悔影片曝光

    2026/02/06 17:11 即時新聞／綜合報導
    「白家」核心人物白應蒼。（取自微博）

    涉及綁架、強迫賣淫且不法獲利高達人民幣290億元（約新台幣1305億元）的緬北「白家」犯罪集團，正式走向覆滅。「白家」核心人物白應蒼日前遭執行死刑。《央視》今天播出他臨刑前懺悔影片說，白應蒼的悔罪自白，背後是無數家庭的血淚。而貪婪的盡頭，是自我的毀滅。

    綜合中媒報導，2025年11月3日，廣東省深圳市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，除了白所成病故，其他被告提出上訴，廣東省高級人民法院經開庭審理，於2025年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，依法報請最高法院核准。本月2日，中國法院宣判白應蒼等4名主嫌執行死刑。

    《央視》旗下頻道「央視法治線上」今天發布白應蒼當庭懺悔的畫面。白應蒼在影片中說：「到現在我家也沒了，故土也沒了，我什麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知，自己的愚蠢，我痛恨自己無節制的的目光。」

    綜合外媒報導，以白應蒼為首的犯罪集團，在緬甸果敢地區設立多個「工業園區」，實則為詐騙基地。他們招攬金主入駐，將數以千計的受害者誘騙至此，進行全封閉式管理。受害者若不從，便遭受非法拘禁、勒索甚至性剝削。法院痛批其罪行「極其兇殘」，已直接導致6名中國公民死亡，另有多人受傷。

    此次伏法的白應蒼在兩岸網路上知名度極高，他過去常在社群媒體高調炫富，甚至曾重金邀請多位明星錄製祝壽影片，行徑囂張。隨著他與其他骨幹成員遭處決，加上其父白所成病亡，象徵著曾經不可一世的白家勢力已遭徹底瓦解。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

