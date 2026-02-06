驚見自己變瞇片主角！BBC揭中國飯店黑產業 上千客房實況轉播中

中國不法偷拍、監視案件頻傳。示意圖。（歐新社）

中國不法偷拍、監視案件頻傳。一名化名為艾瑞克的男子，一如往常打開經常用來觀看色情內容的社群媒體帳號後，驚見片中「男女主角」竟是自己和女友，場景正是3週前他們旅遊所住的深圳某飯店。英媒《BBC》調查揭密，此正是中國黑產業，數千名房客正在被「實況轉播」中，並成為洩慾工具。

根據《BBC》報導，調查案例中，艾瑞克發現自己與女友「艾蜜莉」的隱密影片，已被剪輯成長達一小時的片段，並上傳至即時通訊軟體 Telegram 的付費頻道。影片中，兩人入房、放下行李到親熱的過程，被陌生網友在螢幕的另一端看光光。

不法偷拍業者運作方式

《BBC》調查記者假扮消費者進入該直播網站，每月僅需支付450元人民幣（約新台幣 2000元）即可隨時切換多組房間畫面。只要房客插卡取電，系統便會即時啟動監控。

調查指出，此並非單一案件，儘管 Telegram 在中國被禁用，但仍常被用於非法活動，調查發現其中一個Telegram就擁有超過1萬名成員，存檔影片就高達6000多部，最早可追溯至2017年。目前在Telegram上至少有180 個酒店房間設有針孔攝影機，不僅進行24小時直播，還提供存檔下載。據統計，受害人數恐高達數千人，且大多數受害者至今仍被蒙在鼓裡。

其中一名代理商「AKA」的訂閱者能在 Telegram 的頻道一邊觀看毫無戒心的飯店客人的一舉一動，同時發表評論，評斷他們的外貌、八卦他們的談話以及評判他們的性事表現。當房間情侶開始性行為時，他們會歡呼雀躍，在他們低俗的評論中，女性通常被稱呼為「蕩婦」、「妓女」和「婊子」。

而根據《BBC》18個月的調查，發現至少有十幾名像AKA一樣的不法代理。為了追查攝影機來源，調查團隊鎖定中國鄭州一家飯店。實地檢查後發現，攝影機鏡頭竟巧妙藏在牆壁通風裝置內，並直接連接大樓供電系統，確保電力源源不絕。更令人震驚的是，儘管中國官方宣稱加強飯店定期檢查，但黑市反應極快，一旦有攝影機被拆除，名為「春哥」等幕後掌控者便會迅速在另一家飯店補上「替換畫面」。

受害者心理陰影難抹滅

艾瑞克目前已超過30歲，他從10幾歲開始，就在平台上觀看這些被偷拍的影片。他聲稱影片中被害人「不知道自己正被拍攝」這一點相當吸引他。但當他得知自己被偷拍時，立刻體會到被害者的感受，他再也無法從這種影片中獲得滿足。

當他告訴女友艾蜜莉，他們在飯店中一切都被拍攝下來剪輯成影片，並在 Telegram 上流傳，艾蜜莉一開始還以為他在開玩笑，當她看到影片後，卻感到無比羞恥。這對情侶因此好幾個星期沒有講話，艾蜜莉相當害怕親友、同事會看到這段影片。

受害者難以尋求幫助

報導指出，要準確統計有多少人因偷拍色情片而被起訴，難度較高。近年來，中國官方公佈的案件細節少之又少，但調查團隊在中國從南到北都有找到相關案例。香港非政府組織「風雨蘭」（RainLily）致力於幫助受害者從網上刪除被秘密拍攝的露骨影片，但對組織的服務需求卻在不斷增長，但這項任務也變得越來越困難。

「風雨蘭」指出，Telegram從未回應過他們的刪除請求，他們只能找上那些出售、分享偷拍內容的群組管理員，這些人通常也不會理會他們。《BBC》通過 Telegram 檢舉管道正式通報 AKA 等代理人不法行為，但 Telegram 沒做出任何動作，直到10天後，團隊出示完整調查報告， Telegram 才回應「服務條款明確禁止分享未經同意的色情內容」，並表示會主動審核。

目前AKA用來宣傳內容的 Telegram 帳號似乎已經刪除，但先前《BBC》支付 450 元人民幣購買權限的網站，仍在販售飯店直播給客人。

