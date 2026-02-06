俄軍最新暗殺事件！第一副總參謀長遭槍擊 聯邦偵查委員會調查中

俄羅斯總參謀部高級將領阿列克謝耶夫6日遭到槍擊，被送往莫斯科的醫院。（擷取自X@bayraktar_1love）

俄羅斯官員稱，1名俄羅斯高級將領今（6）日在首都莫斯科1棟公寓大樓內遭槍擊，隨後被緊急送往醫院。這是近期俄羅斯高級軍官遭遇的最新一起疑似暗殺事件。

根據《法新社》報導，負責調查重大犯罪的俄羅斯聯邦偵查委員會表示，1名身分不明的人員向俄羅斯總參謀部高級將領阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）開了數槍，隨後逃離現場。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯聯邦偵查委員會指出，受害者已被送往醫院。但未提及關於嫌疑人的具體資訊。該委員會強調，目前正在進行調查行動和搜查措施，以查明參與犯罪的個人或團體。

根據阿列克謝耶夫個人簡介，他是1名職業軍官，現任俄羅斯總參謀部第一副總參謀長。

在俄羅斯干預敘利亞、支持現已被推翻的領導人阿塞德（Bashar al-Assad）

期間，阿列克謝耶夫曾領導情報行動。俄羅斯傭兵團瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）2023年企圖針對俄羅斯軍方高層發動兵變時，阿列克謝耶夫也被派去與他進行談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法