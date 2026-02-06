為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄軍最新暗殺事件！第一副總參謀長遭槍擊 聯邦偵查委員會調查中

    2026/02/06 16:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    俄羅斯總參謀部高級將領阿列克謝耶夫6日遭到槍擊，被送往莫斯科的醫院。（擷取自X@bayraktar_1love）

    俄羅斯總參謀部高級將領阿列克謝耶夫6日遭到槍擊，被送往莫斯科的醫院。（擷取自X@bayraktar_1love）

    俄羅斯官員稱，1名俄羅斯高級將領今（6）日在首都莫斯科1棟公寓大樓內遭槍擊，隨後被緊急送往醫院。這是近期俄羅斯高級軍官遭遇的最新一起疑似暗殺事件。

    根據《法新社》報導，負責調查重大犯罪的俄羅斯聯邦偵查委員會表示，1名身分不明的人員向俄羅斯總參謀部高級將領阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）開了數槍，隨後逃離現場。

    俄羅斯聯邦偵查委員會指出，受害者已被送往醫院。但未提及關於嫌疑人的具體資訊。該委員會強調，目前正在進行調查行動和搜查措施，以查明參與犯罪的個人或團體。

    根據阿列克謝耶夫個人簡介，他是1名職業軍官，現任俄羅斯總參謀部第一副總參謀長。

    在俄羅斯干預敘利亞、支持現已被推翻的領導人阿塞德（Bashar al-Assad）

    期間，阿列克謝耶夫曾領導情報行動。俄羅斯傭兵團瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）2023年企圖針對俄羅斯軍方高層發動兵變時，阿列克謝耶夫也被派去與他進行談判。

