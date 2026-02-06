「早苗狂熱」席捲日本 衛報：自民黨可望壓倒性勝利

高市早苗個人魅力成為自民黨選情的最大武器。（法新社）

日本眾議院大選8日投票，首相高市早苗所屬的自民黨目標是擴大國會多數席次。英國《衛報》6日分析，自民黨8個月前還瀕臨民望深淵，能夠從失利中回神，很大程度歸功於總裁高市早苗，這股「早苗狂熱」（Sana-mania）可望助自民黨取得一場意義重大的勝利。

自民黨去年一度在15個月內遭遇兩次選舉挫敗，黨籍議員捲入曠日持久的秘密基金醜聞，時任總裁兼首相石破茂也成為派系鬥爭目標。去年10月，自民黨重選黨魁，當時許多人預期年輕帥氣、前首相之子小泉進次郎會勝出。

然而，執政近70年的自民黨卻孤注一擲，選出高市早苗，並讓她成為日本史上首位女首相。如果這次眾院大選民調準確，那麼該次的豪賭即將獲得豐厚回報，高市早苗受歡迎的程度甚至連盟友都始料未及。在過去4個月裡，高市早苗與美國總統川普會面，而川普也在近日公開力挺，稱高市不會讓日本民眾失望，並透露她將於3月19日訪問白宮。

儘管歷經起伏，高市早苗已成為自民黨最有力的武器，她正處於個人崇拜的中心，從她的穿著、火車旅途中的零食，到她在國會做筆記時使用的粉紅色鋼筆，無一不被人們津津樂道。

本週的民調顯示，自民黨及其執政夥伴日本維新會，將在眾院465個席位中贏得300多個，足以獲得3分之2的多數席位，並掌控眾院各委員會。相較之下，主要反對黨中道改革聯合則面臨慘重損失。

東京大學副教授藤田結子受訪指出，「迄今為止，（日本）政壇一直由資深男性人物主導，如今首相是一位女性，且出身背景與人們習以為常的人士截然不同，這讓人感到某種變革正在發生」。

《衛報》指出，日本這位「平民首相」對社群媒體的運用，所帶來的影響力之大，其他任何日本政治人物都難以匹敵。她的官方X帳號擁有超過260萬粉絲，遠超過中間派聯盟另一位領袖野田佳彥的6.4萬粉絲。20歲的東京居民鈴木真奈（音譯）說道，「雖然我對政治不太感興趣，但YouTube經常為我推薦支持高市的影片，而且評論區幾乎看不到對她的批評」。

儘管政策討論不多，但她的個人魅力掀起一股「高市早苗狂熱」，這股熱潮應能為她提供足夠的政治空間，以應對生活成本危機、日圓波動及來自中國和北韓的安全威脅。

