為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國罕見召鄰國緊急會議「抗日」譴責高市！ 結果僅一國響應

    2026/02/06 13:55 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，中國隨後實施一系列抵制日本措施。（法新社）

    日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，中國隨後實施一系列抵制日本措施。（法新社）

    日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，中國隨後實施一系列抵制日本措施，引發中日關係緊張。港媒披露，高市發言後的幾天內，中國立刻召集東南亞各國使節舉行了一場罕見的會議，希望為抗日行動爭取支持，但這場會議成效甚微，與會東南亞國家中，只有緬甸公開譴責高市言論。

    港媒《南華早報》今日獨家報導，中國在去年底召見了大多數東南亞國家的駐華大使或其副使，並將該會議定調為：聽取地區各國對高市早苗言論看法的一個溝通管道。消息人士說法指出，在該場由一名副司長級官員主持的會議上，中方同時敦促各國應與北京站在一起，並支持中方對日本首相言論的立場，東南亞使節被告知，由於該地區國家在二戰期間曾是日本侵略的受害者，因此理應支持北京。

    報導指出，這場由中國與駐北京的高階東南亞外交官舉行的「罕見會議」，就發生在高市早苗去年11月7日發表言論後的幾天，凸顯了中國為抗日行動爭取支持的力度。但這也顯示出中國外交的局限性。

    報導表示，這場會議目前對北京而言成效甚微。唯一公開譴責高市言論的東南亞國家，只有在該地區視中國為最大靠山的緬甸。緬甸資訊部副部長去年11月22日表示：「高市的言論顯示其未吸取歷史教訓，對日本在亞洲犯下的罪行既無悔意也無責任感。」

    政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan指出，中國遊說東南亞支持的努力，與其近幾週接觸訪華的外國領導人（強調北京的「一個中國」政策）性質相似。他表示，中國正試圖孤立日本，並讓他們感覺到存在一個支持一中政策的統一戰線，而中國作為東南亞最大的貿易夥伴，希望利用巨大的影響力來動搖該地區。

    Jeremy Chan還補充，北京正試圖通過援引共同的日本軍國主義受害經歷來尋找「同道中人」。但現實中，各國認識到世界已經改變，「重新審判或拖出歷史陰魂並沒有特別的用處。」他說：「東協（ASEAN）領導人只想盡可能遠離這場紛爭。」

    即便如此，消息人士指出，北京仍在「微妙地」遊說各國支持。Jeremy Chan 表示，儘管中國說服東南亞國家譴責日本的努力可能失敗了，但在震懾其他國家、使其不敢向東京提供外交支持方面更為成功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播