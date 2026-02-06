為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本前駐中大使被爆桃色疑雲 選前時機引發政治聯想

    2026/02/06 13:13 駐日特派員林翠儀／東京6日報導
    日本八卦週刊報導前日本駐中大使垂秀夫桃色疑雲。（圖翻攝自日本外務省官網）

    日本八卦週刊報導前日本駐中大使垂秀夫桃色疑雲。（圖翻攝自日本外務省官網）

    日本的八卦週刊今天爆料前駐中國大使垂秀夫，疑與特定的中國女性長期往來，儘管當事人否認交往關係，但仍在網路引起話題。由於日本眾院大選進入尾盤的關鍵時刻，這起事件不僅因為當事人身分特殊，更因其政治位置與曝光時點，引發政治聯想。

    日本週刊「News Postseven」今天報導，垂秀夫疑似與一名中國女性關係親密，週刊在上個月跟拍發布垂秀夫至少兩次出入該女性居住的公寓，並掌握數張垂秀夫與該女性母子的合照。報導還指出，垂秀夫和該女性的關係可能已達10年。而兩位當事人均否認交往關係，女性還指出拍攝合照時，她的丈夫也在場。

    垂秀夫是日本外務省「中國通」代表人物之一，曾任中國公使、駐中大使，2023年12月卸任，退出外交的第一線。垂秀夫被視為對中強硬象徵人物有「中國最忌憚的外交官」之稱。更重要的是，他深受已故前首相安倍晉三重用，長期被定位為安倍對中戰略的重要實務執行者之一。在安倍政權強調「自由開放印太」與抗衡中國的外交框架下，垂秀夫扮演關鍵角色。

    垂秀夫與現任首相高市早苗關係良好，被視為提供高市早苗對中政策強硬論述的智囊或顧問角色。高市在台灣有事議題上表態強硬，垂秀夫也積極在媒體投稿，論述「高市外交」的必要性，並為其制定對中戰略的「三個處方箋」，建議高市不應撤回言論。

    在此背景下，週刊選在眾院大選最後階段爆料，被解讀為不單純的娛樂八卦。即便垂秀夫目前為民間人士，但其外交影響力與政治象徵性仍在，爆料的時機，剛好是在自民黨選情佔有優勢的投開票前夕，是否意圖削弱對中強硬路線的正當性，成為外界關注焦點。

    更值得注意的是，報導強調涉事女子為中國出身，並連結中國《國家情報法》，暗示潛在滲透風險。這種手法，台灣民眾應該很有既視感，這與2023年10月前立委趙天麟桃色事件高度相似。趙天麟長期主張抗中立場，卻在選前被曝光與中國籍女子往來，最終退選。

    中國慣用「養套殺」手法，透過商務、學術、文化，或私人交往，建立關係並長期佈局，待時機成熟再釋放資訊。其中尤以「桃色陷阱」最具殺傷力，以「道德污名化」即可削弱政治人物公信力。對主張對中強硬者尤其有效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播