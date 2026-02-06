日本前駐中大使被爆桃色疑雲 選前時機引發政治聯想

日本八卦週刊報導前日本駐中大使垂秀夫桃色疑雲。（圖翻攝自日本外務省官網）

日本的八卦週刊今天爆料前駐中國大使垂秀夫，疑與特定的中國女性長期往來，儘管當事人否認交往關係，但仍在網路引起話題。由於日本眾院大選進入尾盤的關鍵時刻，這起事件不僅因為當事人身分特殊，更因其政治位置與曝光時點，引發政治聯想。

日本週刊「News Postseven」今天報導，垂秀夫疑似與一名中國女性關係親密，週刊在上個月跟拍發布垂秀夫至少兩次出入該女性居住的公寓，並掌握數張垂秀夫與該女性母子的合照。報導還指出，垂秀夫和該女性的關係可能已達10年。而兩位當事人均否認交往關係，女性還指出拍攝合照時，她的丈夫也在場。

垂秀夫是日本外務省「中國通」代表人物之一，曾任中國公使、駐中大使，2023年12月卸任，退出外交的第一線。垂秀夫被視為對中強硬象徵人物有「中國最忌憚的外交官」之稱。更重要的是，他深受已故前首相安倍晉三重用，長期被定位為安倍對中戰略的重要實務執行者之一。在安倍政權強調「自由開放印太」與抗衡中國的外交框架下，垂秀夫扮演關鍵角色。

垂秀夫與現任首相高市早苗關係良好，被視為提供高市早苗對中政策強硬論述的智囊或顧問角色。高市在台灣有事議題上表態強硬，垂秀夫也積極在媒體投稿，論述「高市外交」的必要性，並為其制定對中戰略的「三個處方箋」，建議高市不應撤回言論。

在此背景下，週刊選在眾院大選最後階段爆料，被解讀為不單純的娛樂八卦。即便垂秀夫目前為民間人士，但其外交影響力與政治象徵性仍在，爆料的時機，剛好是在自民黨選情佔有優勢的投開票前夕，是否意圖削弱對中強硬路線的正當性，成為外界關注焦點。

更值得注意的是，報導強調涉事女子為中國出身，並連結中國《國家情報法》，暗示潛在滲透風險。這種手法，台灣民眾應該很有既視感，這與2023年10月前立委趙天麟桃色事件高度相似。趙天麟長期主張抗中立場，卻在選前被曝光與中國籍女子往來，最終退選。

中國慣用「養套殺」手法，透過商務、學術、文化，或私人交往，建立關係並長期佈局，待時機成熟再釋放資訊。其中尤以「桃色陷阱」最具殺傷力，以「道德污名化」即可削弱政治人物公信力。對主張對中強硬者尤其有效。

