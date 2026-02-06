為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    上月機組啟動警報狂響！ 日本全球最大核電廠反應爐下週重啟

    2026/02/06 14:11 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本將於下週重啟全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠的反應爐。（路透）

    日本將於下週重啟全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠的反應爐。（路透）

    日本將於下週重啟全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠的反應爐。此前該核電廠由於警報系統故障，被迫讓2011年福島核事故後的首次重啟暫停。

    《法新社》報導，日本東京電力公司（TEPCO）柏崎刈羽核電廠負責人今（6）日在記者會上表示，他們計畫於2月9日啟動反應爐，但僅重啟7個反應爐中的其中1個。

    此前東京電力公司於1月21日重啟該核電廠反應爐，但由於監控系統發出警報，第二天便將其關閉。負責人解釋說，當時是因配置錯誤，才令警報系統偵測到某條電纜中電流的輕微變化，而這些變化仍在安全範圍內。

    負責人指出，由於反應爐運作安全，公司已更改了警報系統設定。負責人還強調，該核電廠將在3月18日或之後開始商業運營，屆時將進行再次全面檢查。

    自2011年日本因特大地震和海嘯導致福島核電廠3個反應爐熔毀而停止核電後，柏崎刈羽核電廠長時間處於停運狀態。

    資源匱乏的日本如今希望重啟核能，以減少對化石燃料的依賴，力爭在2050年實現碳中和，並滿足人工智慧日益增長的能源需求。

