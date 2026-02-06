不挑戰的國家沒有未來！謝金河讚日相高市翻轉民眾政治冷感

高市早苗近期積極為預定8日投開票的眾議院大選奔走造勢，由於選民太過熱情，爭相與高市握手，導致高市的手被用力拉扯而受傷腫脹，但她仍堅持帶傷助選。圖為高市1日在岐阜縣可兒市助選。（法新社）

日本首相高市早苗上月解散眾議院，並將於本月8日舉行投開票。財信傳媒董事長謝金河發文指出，高市幾乎在每一個造勢場合都在強調國家安全與經濟安全，清楚告訴人民國家的方向，讓民眾感受到她的強勢領導，中國不斷製造恐懼與威脅，卻正好更襯托高市的堅忍不拔精神，讓她的人氣在造勢中步步高升。

對於高市在造勢時高喊「不挑戰的國家，沒有未來」，謝金河也直言「過去幾十年，日本民眾對政治很冷感，投票率也很低，這次全被高市翻轉了！」

謝金河在臉書以「不挑戰的國家，沒有未來！」為題發文指出，昨日台灣最吸晴的焦點是台積電董事長魏哲家到日本看高市首相，並且宣布熊本廠將進行三奈米量產。在日本選情進入倒數時刻，魏董日本行堪稱神來一筆！國內媒體形容高市「驚掉下巴表情表」，高市的感動溢於言表。

謝金河表示，魏董選擇這個時候到訪日本，也象徵台灣對日本遞出真誠的情誼，就像三一一大地震，台灣的200億大額捐款，日本人到今天仍然還在感恩。這次高市提前解散國會，國內很多媒體都傾向負面報導，並且強調日本不贊成解散國會的民意大過同意的民眾，但高市仍勇敢接受挑戰，她也用她的去留下賭注。

謝金河直言，他很喜歡一張照片，是高市身穿白色的長襖，隻身站在深冬寒氣澈骨的公園，她拿著麥克風向現場看不到盡頭的人潮，訴說她的理念！謝金河直言，「我從來沒有這麼積極關注過日本的選舉，這次透過網路影片，我仔細聆聽高市在選舉造勢現場的演講」。

謝金河形容，「她手上沒有演講稿，沒有行禮如儀的照本宣科，而是發自內心侃侃而談她的政策方向和理念」。例如，高市向民眾說，假如有幾千架無人機突然襲向日本，我們如何防禦？她用這個例子來談日本的國防軍工自主。

謝金河強調，高市幾乎在每一個造勢場合都在強調國家安全與經濟安全，高市說很多科技創新都是日本人發明的，但是量產都被別人拿去，像日本過去是半導體大國，如今只留下供應鏈，因為日本不投資，一直在去槓桿。未來她希望增加投資，提升企業獲利，公司多繳稅，政府可以做更多的事，人民所得也可以提升。

謝金河提到，高市振臂很清楚告訴人民國家的方向，她讓民眾感受到她的強勢領導，清晰的國家方向，還有不輕易妥協的改革意志力，這與中國不斷製造恐懼與威脅，正好更襯托高市的堅忍不拔精神，她的人氣在造勢中步步高升。

謝金河指出，在一場人山人海的造勢現場，高市高喊：不挑戰的國家，沒有未來！全場民眾沸騰跟著吶喊。謝金河認為，過去幾十年，日本民眾對政治很冷感，投票率也很低，這次全被高市翻轉了！

