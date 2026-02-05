為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    變電站故障 古巴東部4省數十萬人無電可用

    2026/02/05 21:08 中央社
    由於電網故障，古巴東部四個省份陷入黑暗。圖為古巴第二大城聖地牙哥市民眾使用發電機供電。（法新社）

    由於電網故障，古巴東部四個省份陷入黑暗。圖為古巴第二大城聖地牙哥市民眾使用發電機供電。（法新社）

    古巴國營電力公司官員表示，東部地區電網今天發生故障，導致4個省停電，數十萬人無電可用。擁有超過40萬人口的古巴第二大城聖地牙哥市也受這次停電影響。

    法新社報導，在美國長達60年的貿易禁運下，古巴電力系統破敗不堪，時常發生停電且修復時間冗長。去年12月，古巴西部發生一次大規模停電，數百萬人無電可用，其中包括擁有170萬人口的首都哈瓦那（Havana）。

    雪上加霜的是，美國總統川普（Donald Trump）上月威脅，要切斷委內瑞拉對古巴高度補貼的石油供應。

    古巴國營的聯合電力公司（Union Electrica de Cuba，UNE）今天在社群平台X發文表示，東部的格蘭瑪省（Granma）、聖地牙哥省（Santiago de Cuba）與關達那摩省（Guantanamo）全面停電，奧爾根省（Holguin）部分地區也受到影響。

    該機構表示，由於奧爾根省的一座變電站發生故障，導致電力系統中斷，影響範圍遍佈4省。

    自2024年底以來，古巴已發生多次全國性大停電，有些甚至持續數日。

    儘管美國1962年對古巴實施貿易禁運，但古巴有8座發電廠是在1980和1990年代建造完成。而在中國的協助之下興建的30座太陽能發電廠，也未能防止停電事件。

    美國上月進入委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，川普威脅要對供應古巴石油的國家徵收關稅。然而，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天警告，石油短缺可能導致古巴發生人道主義災難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播