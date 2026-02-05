為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    Android工程副總裁：AI將變得更主動、能預判情境

    2026/02/05 21:13 中央社
    Google Android工程副總裁凱伊（Erik Kay）。（美聯檔案照）

    Google Android工程副總裁凱伊（Erik Kay）。（美聯檔案照）

    Google在激烈的人工智慧（AI）競賽中急起直追，2026年將更具野心。Google Android工程副總裁凱伊（Erik Kay）今天受訪表示，2025年是以用戶驅動的AI為主，但2026年搭載AI的裝置將開始變得更加「主動」（proactive），能預判情境並主動向用戶提供協助。

    「AI不是什麼新鮮事，它是許多事物的基礎，Android也是其中一部分」，凱伊今天在Google板橋辦公室接受亞太區媒體採訪指出，重點在於如何提供卓越的使用者體驗，而AI通常最終會成為幫助使用者的強大工具。

    他以「畫圈搜尋」（Circle to Search）功能為例，雖然名稱裡沒有AI，但背後有大量的AI支持，不管螢幕上顯示什麼，使用者都可以與其互動，只要圈選它並說出「我想了解這個，告訴我更多相關資訊」。

    凱伊說，2025年是很重要的一年，「但我認為2026年會更精彩」。Google一直領先推動許多由用戶驅動的AI功能，到了2026年，使用者的裝置將開始變得更加主動。想像在汽車裡，出發前車載系統Android Auto會自動偵測用戶開會將遲到，並詢問「你希望我向開會的人發封簡訊嗎？」這種主動式的協助就是Google的方向。

    凱伊提到，Google也花費很多時間思考跨裝置協作，去年加強與蘋果iOS無線傳輸技術AirDrop的互通性。在2026年，Google將進一步擴展跨裝置互通性，包括傳輸數據等各方面，甚至是主螢幕的配置，「還有更多事情正在進行中」。

    今年適逢Google台灣辦公室的20週年，凱伊表示，Google近年在台灣進行大量的Pixel和Android系統開發，他目前最喜歡的Android功能是快速分享（QuickShare）及與AirDrop的相容技術，都是在台北研發。此外，有關媒體品質、錄影與社群軟體上傳的優化，台北辦公室也貢獻良多。

