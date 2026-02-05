無人機取代戰機成星國航展主角 劍指中國威脅搶攻亞洲市場

2年一度的新加坡航空展3日到8日在樟宜展覽中心登場，昔日配角無人機已躋身為關注焦點。圖為美國公司Ondas3日在該航空展上展示其無人機Iron Drone Raider。（路透）

數家美國無人機公司本週在新加坡航空展（Singapore Airshow）上初試啼聲，尋求將其業務從美國國防部，拓展到對中國擴軍所構成的威脅漸感憂心的亞洲國家。

無人機在俄烏戰爭中所展現的致命成功，已引發一波針對無人機與軍事人工智慧（AI）新創公司的矽谷投資潮，推升國防新創公司Anduril Industries以及國防科技公司Shield AI等美國企業的估值，以及重塑各大航空展的性質。

當軍事指揮官、政治人物、情報官員與國防業高層齊聚新加坡、評估哪些技術能在未來太平洋衝突中帶來優勢之際，以往盤踞航空展C位的商用客機、戰鬥機與軍用直升機，已被昔日配角－－從掌上型到戰鬥機型等的各種無人機－－所取代。

儘管烏克蘭使用的無人機多為國產，但像Anduril、Shield AI、Neros Technologies，以及AeroVironment等美國無人機製造商，也對烏國供貨。而今這些美企正試圖以其早期戰場經驗與五角大廈的初步支援為證，來說服台灣、菲律賓、新加坡、澳洲、南韓與日本的軍隊，身處中國已建立其軍事存在的亞太地區，他們能提供這些國家所需的尖端武器系統。

美國加州聖地牙哥AI新創公司Shield AI的總裁暨共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）在航空展上表示，這些亞洲國家尋求有能力在GPS與通訊被干擾時，仍能進行情報、監視與偵察行動……「這就是我們提供給該區許多不同國家的服務」。

Shield AI在航空展上宣布，將提供新加坡國防業者「新科工程」（ST Engineering）其核心技術、AI自主軟體無人系統 Hivemind。

