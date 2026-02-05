核武「緊箍咒」屆滿前1天 中俄、中美元首通話

俄羅斯總統普廷（右）4日在莫斯科與中國國家主席習近平（左）舉行視訊會議。（美聯社）

美俄間最後一項核武控管支柱《新削減戰略武器條約》（New START）今天（5日）正式到期。美俄核彈頭占全球總數近9成，若美俄未續約，彼此擴大戰略核武庫將不再受任何法律約束。而在條約屆滿前1天，中俄、美中元首先後進行通話。

綜合媒體報導，美國總統川普4日晚間與中國國家主席習近平通話，川普稱，探討了貿易、軍事、台灣、烏克蘭戰爭、伊朗等重要議題。根據中共官媒新華社，習近平強調，台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

在與川普通話前幾小時，習近平先與俄羅斯總統普廷舉行視訊會議，據稱該會議持續了約1小時25分鐘，深入探討有關New START屆滿問題。克里姆林宮人士透露，普廷向習近平闡明，自己向川普提議將New START延長1年，但尚未得到明確答覆，並表示，俄羅斯將嚴密分析形勢，並審慎負責採取行動。

有分析認為，New START終止後，大國的核武管理問題將成為主要議題，國際社會擔憂，自此恐喪失核武透明度、增加誤判風險，甚至加速導致中國等其他擁核國家加入接下來的混亂軍備競賽。

New START於2010年簽署，明定中俄雙方部署的戰略核彈頭上限為1550枚。然而，普廷於2023年因烏克蘭戰爭宣布中斷New START，美國則宣稱不再向俄羅斯提供核武器資訊。此後，普廷於2025年9月鬆口「有意向將New START延長1年」，但川普上月表示「到期就讓它到期」，對俄方提出的短期延約方案亦冷處理。

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普廷舉行視訊會議後，緊隨著與美國總統川普（右）通話。（法新社）

