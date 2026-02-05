施凱爾亮紅燈！英工黨議員：首相任期進入倒數計時

英國首相施凱爾面臨政治危機，甚至有工黨議員稱「首相任期已進入倒數計時」。（法新社）

英國前內閣大臣曼德森（Peter Mandelson）去年因與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而被免去駐美大使職務，近日他又因與艾普斯坦關係再引爭議而離開工黨。而任命他為駐美大使的首相施凱爾也面臨政治危機，甚至有工黨議員稱「首相任期已進入倒數計時」。

根據《衛報》報導，英國政府在下議院辯論中一度瀕臨失敗，直到財政部特別委員會主席海利（Meg Hillier）和前副首相雷納（Angela Rayner）提出中途修正案（mid-debate amendment），迫使政府公佈有關曼德森任命和他與艾普斯坦關係的詳細文件。

工黨議員們表示，警方的調查可能會影響文件公開時間，以免影響調查過程。而延遲可能會使問題更複雜，甚至引發領導權挑戰。

1位工黨議員警告說：「信任是有限的。我不確定我是否能夠相信自己，在不信任投票中支持首相。」還有1位工黨前議員說：「最悲觀的情緒往往來自那些超級忠誠的人。」

工黨議員們指出，施凱爾在答詢中承認，任命之前就知道曼德森與艾普斯坦往來。1位曾與施凱爾關係密切的議員說：「你能感覺到那刻氣氛變了，很陰沉。」

還有議員指責：「這簡直不可辯解。他們明明曼德森知道與艾普斯坦的關係，但還是任命了他。」

工黨議員們聲稱「此事就像前品契爾（Chris Pincher）的變種。」保守黨黨鞭品契爾之前因性醜聞案而被迫辭職。議員們感嘆：「在施凱爾承認那刻，一切就結束了。」

幾位議員認為，施凱爾幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）與曼德森關係密切，應該為此失誤負責並辭職。

1位工黨議員說「政府正在撤退」，還有1位議員感嘆稱「誰知道接下來會發生什麼，可能會有很多人離開。」

