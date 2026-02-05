為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國跳腳威脅撤港口合約將付沉重代價 巴拿馬總統強勢回嗆

    2026/02/05 10:36 即時新聞／綜合報導
    巴拿馬總統穆里諾強硬回應，「強烈」反對北京威脅，強調巴拿馬是一個維護法治、尊重司法獨立的國家。（法新社）

    巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，中國跳腳嗆巴拿馬一意孤行，將為此「付出沉重代價」；對此，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）強硬回應，「強烈」反對北京威脅，強調巴拿馬是一個維護法治、尊重司法獨立的國家。

    巴拿馬總統穆里諾4日晚間在X平台上反擊中國，強烈反對負責香港事務的中國國務院港澳辦就巴拿馬最高法院對香港長和子公司運營巴拿馬運河港口的合約違憲裁決的回應。 他說，巴拿馬是一個法治國家，尊重獨立於中央政府的司法機構所做出的裁決。巴拿馬外交部將就此事發布聲明，並採取相應決策。

    巴拿馬最高法院上月29日判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲，營運權將由丹麥航運巨頭馬士基集團暫時管理。

    對此，中國國務院港澳事務辦公室週二發表聲明，嚴厲指責巴拿馬最高法院裁定撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營合同，稱該裁決「荒謬、可恥且令人失望」，並表示將堅決維護中國企業的合法權益。

