「他」即將現身白宮附近！ 川普計劃豎立哥倫布雕像

2020年7月4日美國抗議者將哥倫布雕像扔進巴爾的摩港，之後該雕像從港口被拖出來。（美聯社）

美國總統川普正計劃在白宮附近設立著名探險家哥倫布雕像的複製品。該雕像在川普第一個總統任期內，因反對制度性種族主義的抗議活動而被扔進巴爾的摩港。

根據《美聯社》報導，2020年7月4日抗議者推倒該雕像，並將其丟進巴爾的摩港，原因是黑人佛洛伊德（George Floyd）被警察殺害引發民眾怒火。當時除了該雕像外，其他哥倫布雕像也遭到破壞，抗議者主張哥倫布應對美洲原住民遭種族滅絕和剝削負責。

該雕像之後從港口被拖出來，接著藝術家亨斯利（Will Hemsley）利用舊雕像部分部件，建造了1座嶄新雕像。

馬里蘭州遊說人士、義大利裔美國人組織聯合會主席皮卡（John Pica）表示，他的組織擁有這複製品，並同意將其借給聯邦政府，放置在白宮內或附近。

皮卡指出，去年哥倫布日前後，1位中間人聯​​繫了他，聲稱白宮正在尋找哥倫布雕像。皮卡的組織進行了1次非正式投票後，一致決定將雕像送到白宮，並於4日簽署了借用協議。

皮卡表示，關於設立複製品的具體時間尚不清楚，但他補充「可能在2週內」。

皮卡還強調，他的組織只是借出複製品，如果未來的政府想要拆除它，他們會將複製品收回。

白宮拒絕就雕像安置計畫回應《美聯社》，但重申了川普對哥倫布的推崇。川普發言人英格爾（David Ingle）聲稱，哥倫布在本屆白宮為1位英雄，而川普會繼續推崇他。

對於皮卡及其團體而言，將雕像安置在華盛頓，是為了紀念在義大利裔美國人心中具有標誌性地位的名人。對川普而言，在國家紀念《獨立宣言》簽署250週年之際設立雕像，將是重塑美國歷史敘事的另一個舉措。

川普支持對哥倫布的傳統觀點，認為他是1492年探險隊的領袖，該探險標誌著現代經濟和政治秩序的形成。但近年來哥倫布也被認為是西歐征服新大陸、掠奪其資源和原住民的典型代表。

近年來有一些個人、機構和政府實體以「原住民日」取代了哥倫布日。例如美國前總統拜登2021年成為首位以公告形式宣布「原住民日」的美國總統。

