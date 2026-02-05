艾普斯坦檔案延燒！比爾蓋茲最新回應 坦言最後悔一事

比爾蓋茲4日首度公開回應，稱與艾普斯坦相處的每1分鐘都感到後悔，但強調染性病是艾普斯坦在抹黑他。（美聯社）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）被控與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係甚篤，還被爆染性病，引發外界討論；對此，比爾蓋茲4日首度公開回應，稱與艾普斯坦相處的每1分鐘都感到後悔，但強調染性病是艾普斯坦在抹黑他。

據《法新社》報導，比爾蓋茲4日接受澳洲《9News》專訪，首度公開回應與艾普斯坦的關係，坦言「我對與他（艾普斯坦）共度的每一刻都感到後悔，並為此道歉。」

比爾蓋茲透露，他在2011年與艾普斯坦會面，並在3年內與他共進過幾次晚餐，但從未造訪他在加勒比海的私人小島，也沒有與女性有過關係。比爾蓋茲表示：「他一直強調他認識很多非常有錢的人，聲稱可以讓富豪給全球公共衛生捐款。現在回想起來，那是一條死路。」

而公布的檔案中，有一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件，信件內容聲稱比爾蓋茲曾在與「俄羅斯女孩們」發生婚外性行為而感染性病，他還要幫忙比爾蓋茲買藥處理後果、掩蓋真相，避免微軟創辦人的聲譽遭到破壞。此外，比爾蓋茲還偷偷地給當時妻子梅琳達服用從艾普斯坦那裡獲得的抗生素。

對於該封電郵，比爾蓋茲則表示：「這封郵件從未寄送。這封郵件是錯誤的」，「我不知道他當時是怎麼想的。他想用某種方式抹黑我嗎？」

比爾蓋茲發言人也強調：「這些文件唯一能證明的是，艾普斯坦因無法與蓋茲建立長期關係而感到挫折，而且他會為了陷害與誹謗他人而不擇手段。」

與比爾蓋茲在2021年離婚的前妻梅琳達（Melinda French Gates）則表示，這次文件公開「讓她重新回想起婚姻中一段極其痛苦的時期」。

她說：「每當這些細節被揭露，我都會感到十分痛苦。我甚至無法完全知道還存在哪些疑問，但那些疑問應該指向他們，以及我的前夫。該回答的人是他們，而不是我。」

報導最後指出，名字出現在艾普斯坦檔案中的人物，並不代表他們犯下了不法行為，但這次新公開的文件，確實揭露了部分長期淡化、甚至否認與艾普斯坦有關的知名人士，實際上與他有所聯繫的事實。

