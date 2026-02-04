歐美舉行稀土部長級會談 尋求結盟抗衡中國

歐美官員在華府舉行關鍵會談，希望就稀土與關鍵礦物達成協議。（法新社）

歐洲官員4日在華府與美國政府展開關鍵會談，雙方希望能就稀土與關鍵礦物達成協議。這些礦物對於國防工業在內的各項產業至關重要，此次會談旨在強化並分散供應鏈，以應對西方國家日益擔憂的「中國主導」局面。

法新社報導，此次會議由華府主辦，是首次以強化及多元化關鍵礦物供應鏈為目標的部長級會議。隨著中國在稀土與關鍵礦物領域的主導地位日益鞏固，西方國家對此感到不安，急欲尋求突破。

歐盟方面由負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）代表出席，與地主國美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行討論。

歐盟此行的主要戰略目標，是與美國建立「關鍵礦物夥伴關係」（critical minerals partnership）。這不僅是為了在該領域制衡中國的影響力與籌碼，同時也是為了避免歐美雙方為了爭奪世界其他地區（如澳洲）的資源，而陷入惡性競爭。

在布魯塞爾尋求與華府簽署更正式的協議之前，塞儒內將先致力於與美方發表一份聯合聲明。1名歐盟官員指出：「我們必須確保雙方不會為了相同的供應來源而相互競價（bidding each other up）；當我們鎖定相同的項目時，必須找到彼此互補的方式。」這番話凸顯了跨大西洋盟友在資源戰略上整合的急迫性。

稀土金屬是現代工業不可或缺的原料，其應用範圍極廣，從日常使用的智慧型手機，到電動車電池，乃至於國防領域的戰鬥機生產，都高度依賴這些關鍵礦物。

為了確保供應安全，歐盟此前已積極佈局，與全球多個國家建立合作夥伴關係，名單涵蓋阿根廷、澳洲、加拿大、智利、剛果民主共和國、格陵蘭、哈薩克、納米比亞、挪威、盧安達、塞爾維亞、烏克蘭及尚比亞。

儘管歐盟在外交上積極拓展，但內部的法規與執行面仍面臨挑戰。歐盟於2024年通過「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act），設定非強制性的目標，旨在提高歐盟境內的礦物加工與回收能力。

然而，監管機構「歐洲審計院」（European Court of Auditors）2日直指，歐盟目前的努力仍不足以實現供應鏈的多元化。審計院指出，歐盟恐將難以達成該法案所設定的目標，顯示這場擺脫對外依賴的資源戰役，前景仍然艱鉅。

