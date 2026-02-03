湖北精神病院招攬正常人與老人住院 詐騙醫保基金

中國湖北省襄陽市爆發醫療保險詐欺醜聞，多家精神專科醫院為騙取國家醫保基金，竟不惜透過各種違規手段，招攬非精神病患者入院。（示意圖，法新社檔案照）

中國湖北省襄陽市近期爆發一起駭人聽聞的醫療保險詐欺醜聞！多家精神專科醫院為騙取國家醫保基金，竟將一般民眾視為「搖錢樹」，不惜透過各種違規手段，招攬非精神病患者入院。當地官員3日坦承確有此事，已成立專案小組展開調查。

這起荒謬的騙保案由《新京報》的臥底調查所揭發。調查發現，這些醫院的手段無所不用其極，不僅將院內的保全、清潔工及看護列入「精神病患」名單，更派遣專車前往農村地區，以「包吃包住」為誘餌，將大量農村老人與正常村民誘騙至醫院充數。

報導指出，襄陽市人口約500萬，竟擁有20多家精神病專科醫院。當地民眾形容，精神病院的密集程度，簡直「跟牛肉麵館一樣」。在如此高密度的競爭環境下，為了爭奪有限的病患資源以維持醫院營收，各家醫院竟鋌而走險，發展出一套以「騙保」為核心的黑色產業鏈。

據調查，為了填補病床空缺，部分醫院將腦筋動到自家員工身上。2025年12月，記者以應徵看護的名義，進入「襄陽宏安精神病醫院」，赫然發現院內許多住院病人言行舉止與常人無異，並無明顯精神異常跡象。深入了解後才發現，這些「病人」的真實身分，竟是醫院的現職看護工、保全人員，甚至是廚房工友。

這些員工在院方安排下辦理住院手續，成為名義上的「精神病患」，藉此協助醫院虛報診療項目，詐領醫保資金。

除了「內銷」，醫院更積極向外「拓展業務」。報導披露，襄陽多家精神病院為了搶奪人頭，紛紛打出「免費住院、免費接送、包吃包住」的宣傳口號，派遣車輛與人員深入周邊郊區與農村。他們鎖定農村地區資訊較封閉、生活較拮据的老年人或農民，誘使他們住進精神病院。

對於這些被招攬來的「假病人」來說，醫院彷彿成了免費的養老院；而對醫院來說，這些人則是申請醫保給付的「人頭帳戶」。

為了掩人耳目，這些醫院在醫療紀錄與行政流程上更是上下其手。涉事醫院的醫師坦承，醫師會配合虛構病歷與精神疾病症狀。更誇張的是，為了規避醫保單位的稽查，醫院發展出一套「假出院」的應對機制。當預期會有醫保人員進行檢查時，醫院會安排這些假病人辦理出院手續，或者暫時離開病房玩「躲迷藏」，待檢查過後再重新入院。透過這種反覆操作，讓病人能長年「留院」，確保持續有資金入帳。

在這些操作下，每一位住進來的「假病人」都成為醫院眼中的「搖錢樹」。醫護人員利用這些人的住院身分，虛構大量心理治療、藥物治療與康復項目。住院人數越多、滯留時間越長，醫院能從國家醫保基金中詐取的金額就越高，形成一種極度扭曲的營利模式。

更有甚者，為了達到讓病人長期滯留以騙取更多資金的目的，部分精神病院甚至教唆家屬進行違法操作。報導指出，醫院會指導住院者家屬向警方「報假案」，謊稱該名「病人」在醫院內有暴力攻擊行為或肇事闖禍，藉此取得警方的報案紀錄或相關證明，從而以此為由拒絕讓病人出院，強制其繼續留院接受所謂的「治療」。這種濫用司法資源與醫療權力的行為，不僅浪費救命錢，更對社會倫理造成嚴重衝擊。

這起大規模弊案被踢爆，輿論為之譁然。面對排山倒海的質疑，襄陽市官方3日緊急做出回應，宣布成立由衛生健康、公安、醫保等多部門組成的「專項工作聯合調查專班」。官方聲明強調，即日起將在全市範圍內展開「地毯式清查」，針對所有精神專科醫院的收治情況、醫保申請紀錄進行全面審計，並承諾一旦查證屬實，將依法「從嚴、從速」處理涉案醫院與相關責任人，絕不姑息。

