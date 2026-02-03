王室深陷醜聞 挪威國會壓倒性力挺君主制

挪威國會在表決中以壓倒性票數贊成延續君主制。圖為挪威王室在首都奧斯陸的王宮。（路透資料照）

儘管挪威王室近期爆發醜聞，民調支持度也下滑，但挪威國會今（3）日在表決中仍以壓倒性票數贊同維持君主制，否決了改制為共和國的提案。

《路透》報導，挪威國會共有169席，在今日的表決中，有141名國會議員支持延續君主制，而僅有26名議員投票贊成結束國王哈拉爾五世（King Harald V）及其後代的統治。

請繼續往下閱讀...

君主制支持者認為，這套制度從1905年挪威自瑞典獨立以來便運作良好，帶來了跨越黨派政治的穩定性；共和派人士則主張，政治權力已掌握在挪威民選國會以及政府手中，王室的世襲特權不應存在於民主社會。

儘管國會贊同君主制，但挪威王室近期風波不斷。王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）因曾與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來，而被挪威首相批評判斷失誤，她則在週六公開致歉。

挪威日報《世道報》（Verdens Gang）週二發布的民調顯示，挪威民眾贊同君主制的比例為61%，相比去年的72%有所下滑，支持改制共和的占比則攀升至27%。

民調機構InFact公布的數據指出，有44%的受訪者反對王儲妃梅特瑪麗成為下一任王后，而支持她的民眾僅占33%，其餘受訪者未表態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法