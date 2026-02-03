58萬倍賠率破紀錄！日本賽馬爆冷 20元賭中三連單抱回1181萬

日本小倉競馬場上月31日舉辦的第6場比賽，刷新「爆冷馬券獎金」的歷史紀錄。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

近期日本賽馬場刷新「爆冷馬券彩金」的歷史紀錄，位於福岡縣北九州市的小倉競馬場，在上月底舉辦12場例行比賽，未料多場比賽皆發生最不被看好的賽馬爆冷拿下冠軍。賽後主辦單位公布投注結果，發現其中第6場現場僅有一人下注馬券完全猜中前3名，等於以100日圓（約新台幣20元）抱回千萬彩金，消息一出，立即轟動全網。

綜合日媒報導，隸屬中央賽馬會（JRA）的小倉競馬場，上月31日中午舉辦當天的第6場比賽，總計18匹雌性賽馬參加，比賽最終由賠率高達388.2、出賽編號2號的超冷門賽馬「Kashino Rihanna」奪冠；第二名為賠率僅次於牠、同為冷門賽馬的12號「Sussan Air」拿下；第三名則是15號賽馬「Confianza」，牠的人氣為倒數10。

賽後主辦單位計算這場比賽的下注結果，總彩金金額瞬間讓全場馬迷驚呼連連。從畫面顯示，由於前3名都是不被人看好的賽馬，導致這場比賽的「三連單」（指馬券猜中前3名且順序完全正確的下注組合），直接開出高達5836萬7060日圓（約新台幣1181萬元）的高額獎金，超過58萬倍的賠率更是直接刷新JRA的馬券彩金紀錄。

報導指出，先前開出日本馬券彩金最高的比賽，是在2012年的新潟，當時開出2983萬2950日圓（約新台幣615萬）。此外，小倉競馬場31日舉辦的第8場、第10場比賽，也陸續出現人氣極低的賽馬衝進前3名、連帶開出高額三連單獎金的誇張局面，讓不少馬迷哭笑當天根本是「魔域」，除非買下所有組合，否則根本猜不中前3名是誰。

消息傳至台灣，也吸引不少台灣網友熱議，更有人分析這種堪稱奇蹟的「58萬倍賠率」，遠比台灣大樂透等彩券還要瘋狂，同時理性提醒此事可遇不可求，並不存在必勝攻略，建議小賭怡情就好。另據報導指出，小倉競馬場第6場比賽僅有1人押中，讓不少人好奇對方該如何領走這筆天價彩金？有內行人跳出來解釋，日本賽馬比賽的彩金，基本上都用現金支付，若金額超過百萬以上，則會被引導至「大額付款窗口」領取。

拿下前3名的賽馬，在比賽前皆為不被人看好、賠率極高。（圖擷取自YouTube）

