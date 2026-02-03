為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    事故頻傳！ 中國禁電動車隱藏式車門把 恐影響全球規範

    2026/02/03 16:26 即時新聞／綜合報導
    中國自2027年1月1日起，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手；示意圖，為問界M7 Plus追撞起火3人死亡的事故圖。（圖取自微博）

    中國工業和信息化部昨（2日）公布新安全標準，自2027年1月1日起，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，有分析認為，這項規定恐怕會隨著中國出口的電動車，進而影響全球規範。

    綜合媒體報導，中國之前發生多起電動車事故，因車內或車外的人無法打開車門，導致駕駛與乘客無法逃生的死亡事件。去年3月，安徽高速公路上1輛小米電動車起火，中國社群盛傳因後車門鎖死，導致車內3人無法開門逃生。

    去年4月，山西省路段1輛問界M7 Plus因追撞前車起火，家屬公布影片質疑車門無法打開，導致車內3人死亡；去年10月，四川成都天府大道上，1輛小米SU7電動車自撞起火，民眾試圖營救卻因無法開啟車門，導致駕駛不幸罹難。

    上海策略顧問公司Automobility創辦人魯索（Bill Russo）接受彭博新聞訪問時表示，中國正在從最大的電動汽車市場，轉型為新汽車技術監管規則的制定者。

    儘管新規只影響在中國銷售的電動汽車，不過魯索認為，中國內需市場及外銷龐大，相關標準可能會隨著中國電動汽車出口而推廣，並影響全球規範。

    圖
    圖
