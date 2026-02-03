菲國政壇大地震 正副元首恐同時面臨彈劾命運

總統小馬可仕決定將前總統杜特蒂移交給海牙國際刑事法院，導致菲律賓兩大政治家族盟約破裂，更使得正副元首對立進入白熱化，目前小馬可仕與副總統莎拉．杜特蒂目前皆面臨彈劾挑戰。（歐新社）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正陷入執政以來最嚴峻的政治風暴。菲國眾議院司法委員會週二召開會議，審查針對小馬可仕的兩項彈劾訴狀，指控其涉嫌貪汙、違憲及背棄公眾信任。這兩項彈劾案已於昨（2）日通過首波程序審查，委員會正進一步判定內容是否具備「實質性」以推動彈劾進程。儘管小馬可仕全盤否認指控，並強調其行為均合法，但隨著其與前總統杜特蒂家族的政治盟約破裂，這場法律攻防戰已演變為菲律賓近年來最動盪的權力博弈。

據《路透》報導，司法委員會目前正在決定彈劾指控是否足以構成下台要件。若委員會表決通過，彈劾案將交由親政府勢力占多數的眾議院全體表決。依據菲國憲法，只要獲得眾議院三分之一席次的支持，彈劾案即可送往參議院進行審理。一旦成案，小馬可仕將成為菲律賓歷史上繼前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）之後，第二位正式進入彈劾程序的國家領導人。

本次彈劾案的核心爭議之一在於小馬可仕決定將前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）移交給海牙國際刑事法院（ICC），針對其在「掃毒戰爭」中造成數千人喪命的行為接受審判。此舉被杜特蒂支持者視為政治報復與違憲。此外，訴狀亦控訴小馬可仕濫用公共預算，導致防洪工程爆發重大貪汙醜聞，甚至指控其曾有藥物濫用史，認為其身心狀況已不適任總統職務，惟小馬可仕對此多次嚴辭否認。

菲律賓政壇正處於高度對立，副總統莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）同樣面臨新的彈劾挑戰，顯示「正副元首內鬥」已全面白熱化。眾議院司法委員會主席路易斯楚（Gerville Luistro）強調，僅有犯錯並不構成彈劾理由，相關行為必須達到違憲或重罪的法定標準。對此，總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）對外表示，小馬可仕尊重司法與民主程序，並重申自己未犯下任何可彈劾之罪行。

