    友好只是假象？ 密件驚爆越南研擬「防入侵計畫」稱美國「天性好戰」

    2026/02/03 15:48 即時新聞／綜合報導
    越南與美國前年才正式提升為最高層級的「全面戰略夥伴關係」，看似兩國外交的重大突破，但最新曝光的內部文件揭露，越南私下仍將美國視為「好戰」大國，甚至研擬防範美國發動戰爭的應變計畫。

    《美聯社》報導，長期關注越南的人權組織「The 88 Project」發布報告指出，越南當局在2024年起草了一份名為「第二次美國入侵計畫」的文件。

    該文件聲稱，美國及其盟友正準備採取「非傳統戰爭」甚至「大規模入侵」，以針對那些「偏離其軌道」的國家。文件更形容美國具有「好戰性格」，必須防範美方以各種理由進行軍事介入。

    「The 88 Project」主任史旺頓（Ben Swanton）指出，這份文件並非越南軍界與保守派的疑慮，而是整個越南高層的集體共識。儘管現任越共總書記兼國家主席蘇林仍積極推動與美方的務實合作，早在2023年就將對美關係提升至與俄羅斯、中國同級的最高層級，近期更受邀加入川普建立的「和平理事會」，但河內當局仍與美國保持一定距離，並拒絕加入任何「反中同盟」。

    華盛頓國防大學教授阿布扎（Zachary Abuza）也表示，中越之間雖在南海存在領土爭議，但越南並未將中國視為「威脅政權存續」的主要對手，西方勢力的滲透與「顏色革命」引發的政權動蕩才是河內當局最擔憂的情況。

