A走國家5400億！印尼「汽油教父」遭全球通緝 驚人貪汙手法曝光

印尼爆發該國史上金額最驚人的貪瀆醜聞。被稱為「汽油教父（Gasoline Godfather）」的石油大亨卡立德（Mohammad Riza Chalid），因涉嫌掏空印尼國營石油公司（Pertamina）高達170億美元（約新台幣5400億元），已遭國際刑警組織（Interpol）發出最高級別的「紅色通緝令」，要求全球196個成員國協助拘捕。

專買貴的油吃回扣 掏空國庫

據《法新社》報導，66歲的卡立德是印尼最有權勢的石油巨頭之一。檢方指控，他在2018至2023年間，與國營石油公司高層勾結，明明可以採購國內原油，卻故意從海外供應商「高價進口」，藉此操弄租賃合約並進行洗錢，導致國家蒙受天文數字的損失。

這起案件在去年7月爆發，卡立德與其子以及多名高官被列為嫌疑人。印尼移民局已於去年10月註銷其護照，斷其退路。國際刑警組織印尼中心局秘書威迪亞特莫科（Untung Widyatmoko）證實，紅色通緝令已發出，並語帶玄機地表示：「我們不能透露確切位置，但我們已經知道他在哪裡。」

印尼近年來大力肅貪，但此案金額之大令人咋舌。相比2023年通訊部前部長貪汙案的5.3億美元，卡立德案的規模足足大了30倍以上，成為震驚東南亞的指標性案件。

