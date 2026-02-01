日眾院大選民調 執政黨可望單獨過半

日相高市早苗所屬的自由民主黨，可望在這次眾院大選單獨過半。（路透檔案照）

日本朝日新聞今天公布最新調查顯示，執政的自民黨可望在這次眾院大選單獨過半（233席），並議席大幅成長，若加上日本維新會，執政陣營合計超過300席以上，中道改革聯盟欲振乏力，可能從公告前的勢力（167席）減少至僅剩一半，國民民主黨大致持平，而參政黨和未來團隊的席次將有所成長。

朝日新聞並未在選戰開跑後發表序盤情勢調查，而是選在這次大選唯一的超級星期天發表，調查人數約37萬人，以電話與網路方式，並結合採訪資訊，分析選戰中盤情勢。朝日的選情調查被認為具有一定的準確度，參考性極高，2024年的眾院大選選情調查，就預測執政黨未能過半。不過該報也表示，這次調查中尚未表明投票意向者，在小選區約占4成、比例代表約占3成，情勢仍可能出現變化。

調查結果顯示，自民黨與維新會合計席次，可能超過眾院總席次的3分之2（310席）。自民黨在小選區方面，將大幅超越公告前的138席，上看210席以上。比例代表方面，也已穩固2024年上次選舉所獲得的60多席，並有進一步累積的氣勢。

執政聯盟的維新會，除了鐵票區大阪府以外，由於未能有效向其他地區擴張，能否達到公告前的34席仍屬微妙。

由立憲民主黨和公明黨眾議員合組的「中首改革連合」（簡稱中道），在小選區可能大幅低於公告前的106席，甚至有跌破一半的可能；在比例代表方面同樣缺乏氣勢。

國民民主黨在比例代表方面，已穩固公告前的16席，但在小選區的成長表現不佳。參政黨將從公告前的2席大幅增加，在比例代表方面上看10席左右。參政黨雖在小選區大量提名候選人，但選情相當嚴峻。去年於參議院選舉首次取得席次的「未來團隊」，已在比例代表方面穩固6席，並力拚進一步增加至接近10席，呈現躍進態勢。

