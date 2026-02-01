為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民調：高市早苗內閣支持率63.6％微升

    2026/02/01 22:55 中央社
    日相高市早苗。（法新社檔案照）

    日本共同通信社於1月31日、2月1日實施全國電話民調顯示，日本首相高市早苗的內閣支持率為63.6%，比上次民調小幅上升0.5個百分點；不支持率為25.6%，上升0.6個百分點，整體而言幾乎持平。

    在眾議院選舉的選民意向調查方面，比例代表的投票意向中，自民黨以36.1%居首，較1週前的上次調查上升6.9個百分點；立憲民主黨與公明黨結成的新黨「中道改革聯合」為13.9%，上升2.0個百分點。

    單一選區的投票意向方面，執政聯盟派系候選人支持率增加4.0個百分點，達44.0%；在野黨派系候選人則增加3.7個百分點，為26.5%。

    表示「尚未決定投票對象」的選民比例，在選舉區為27.2%，比例代表為21.3%。比例代表的投票意向依序為：自民黨、中道改革聯合、國民民主黨5.7%（前次為8.4%）、參政黨5.6%（前次4.3%）、日本維新會5.4%（前次5.5%）、未來團隊4.4%（前次2.5%）。

    對中道改革聯合「不抱期待」的比例為71.0%，增加4.0個百分點；「抱有期待」者為23.1%，減少5.1個百分點。

    這次調查於1月31日、2月1日兩天進行，對象為全國有投票權的選民，撥打住家電話共487件，其中425人作出回應；手機方面，在撥打的2922件中，共有623人回應。

