    美使團代表杜古抵委內瑞拉 雙方關係回溫

    2026/02/01 09:39 中央社
    美國駐委內瑞拉首席外交官杜古（Laura Dogu）今天飛抵卡拉卡斯。（法新社）

    美國駐委內瑞拉首席外交官杜古（Laura Dogu）今天抵達卡拉卡斯，這是兩國自2019年斷交後關係回溫的里程碑。委國外交部表示將建立利益路線圖，並在國際法基礎上解決分歧。

    綜合法新社與路透社報導，杜古在美國駐委內瑞拉大使館的X帳號以西班牙文表示，「我剛抵達委內瑞拉，我的團隊和我已準備投入工作。」杜古同時還附上她下飛機的照片。

    委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在委國首都卡拉卡斯（Caracas）接待杜古並表示，杜古此行旨在「就雙邊共同利益事項建立路線圖」，並「透過外交對話、以相互理解和國際法為基礎，解決現存分歧」。

    這顯示在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美國以軍事行動強行帶走後，雙方關係正逐漸好轉。

    美國先前已派出一支使團評估位於卡拉卡斯的大使館，過去6年，這個館所大部分時間都處於閒置。

    2019年，在美國和其他主要國家認定委國大選有缺陷，馬杜洛不具合法性之後，大使館隨即關閉，馬杜洛隨後也斷絕與美國的外交關係。

    美國總統川普表示他現在正治理委內瑞拉，並允許馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任臨時總統，只要她遵循華盛頓的路線，特別是讓美國獲取委內瑞拉龐大的石油儲量。

    羅德里格斯此後表示，她尋求與美國邁向「平衡且相互尊重的國際關係」。

    川普曾表示他與羅德里格斯合作得「非常好」；一名美國官員亦稱，羅德里格斯近期內將訪問美國。

    美國日前宣布，所有已知被囚禁在委內瑞拉的美國人均已獲釋。

    羅德里格斯30日也宣布計畫關閉位於卡拉卡斯、惡名昭彰的埃利科伊德（El Helicoide）監獄。人權團體指出，馬杜洛執政時期，政治犯曾在此遭情報單位拷打。

    羅德里格斯表示，埃利科伊德監獄未來將轉型為服務警察家庭和鄰近社區的「體育、文化及商業中心」。

