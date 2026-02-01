安德魯跪趴醜態引爆輿論 英相籲赴美作證

一張安德魯王子跪趴在地、趴在一名平躺女子上方的照片，再度引爆輿論。英國首相施凱爾針對此事表示，安德魯應該前往美國國會作證。（路透）

美國司法部30日公開了新一批「艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件」，其中關於英國安德魯王子（Prince Andrew）的內容再次引爆輿論，文件中一張安德魯王子跪趴在地、趴在一名平躺女子上方的照片，再度引爆輿論。英國首相施凱爾（Keir Starmer）針對此事表示，安德魯應該前往美國國會作證。

綜合外媒報導，在最新一批「艾普斯坦文件」中，包含3張和安德魯王子有關的照片，文件中以其平民姓名「安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）」稱呼安德魯王子，其中一張最令人震驚的是，安德魯穿著牛仔褲、白色Polo衫，以「四肢著地」的姿勢跪趴在一名仰躺在地板上的女子上方。另外兩張照片則分別是安德魯將左手放在女子腹部，以及一張直視鏡頭的照片。

此外，文件中揭露的電子郵件內容中，還顯示安德魯在艾普斯坦於2008年因兒少性犯罪遭定罪後，依舊定期與其保持聯繫，時間超過兩年。針對最新公開內容，安德魯並未回應，英國白金漢宮則表示不予回應。

針對此事，英國首相施凱爾認為，安德魯應該為此出面，向美國國會說明他所知道與艾普斯坦有關的一切，藉此協助艾普斯坦的受害者。

施凱爾指出：「任何掌握資訊的人，都應準備好配合提供資料，無論以何種形式提出。」他補充：「如果你不願意這麼做，就不可能真正以受害者為中心。艾普斯坦的受害者必須被放在第一順位。」

