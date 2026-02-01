為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    安德魯跪趴醜態引爆輿論 英相籲赴美作證

    2026/02/01 09:54 即時新聞／綜合報導
    一張安德魯王子跪趴在地、趴在一名平躺女子上方的照片，再度引爆輿論。英國首相施凱爾針對此事表示，安德魯應該前往美國國會作證。（路透）

    一張安德魯王子跪趴在地、趴在一名平躺女子上方的照片，再度引爆輿論。英國首相施凱爾針對此事表示，安德魯應該前往美國國會作證。（路透）

    美國司法部30日公開了新一批「艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件」，其中關於英國安德魯王子（Prince Andrew）的內容再次引爆輿論，文件中一張安德魯王子跪趴在地、趴在一名平躺女子上方的照片，再度引爆輿論。英國首相施凱爾（Keir Starmer）針對此事表示，安德魯應該前往美國國會作證。

    綜合外媒報導，在最新一批「艾普斯坦文件」中，包含3張和安德魯王子有關的照片，文件中以其平民姓名「安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）」稱呼安德魯王子，其中一張最令人震驚的是，安德魯穿著牛仔褲、白色Polo衫，以「四肢著地」的姿勢跪趴在一名仰躺在地板上的女子上方。另外兩張照片則分別是安德魯將左手放在女子腹部，以及一張直視鏡頭的照片。

    此外，文件中揭露的電子郵件內容中，還顯示安德魯在艾普斯坦於2008年因兒少性犯罪遭定罪後，依舊定期與其保持聯繫，時間超過兩年。針對最新公開內容，安德魯並未回應，英國白金漢宮則表示不予回應。

    針對此事，英國首相施凱爾認為，安德魯應該為此出面，向美國國會說明他所知道與艾普斯坦有關的一切，藉此協助艾普斯坦的受害者。

    施凱爾指出：「任何掌握資訊的人，都應準備好配合提供資料，無論以何種形式提出。」他補充：「如果你不願意這麼做，就不可能真正以受害者為中心。艾普斯坦的受害者必須被放在第一順位。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播